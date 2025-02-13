Vanspor Menemenspor ile 2-2 Beraber Kaldı

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(VAN) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, ligin 22'nci haftasında kendi sahasında Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Atatürk Standı'nda oynanan maçı binlerce DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanları, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları ve binlerce Vanspor taraftarı destekledi.

Geçen hafta Elazığ'da ırkçı bir saldırıya uğrayan Vanspor Menemenspor ile maça çıktı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Eşitllik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Serra Bucak ve Doğan Hatun ile DEM Parti milletvekilleri, takıma destek için türbinde yerlerini aldılar.

Taraftarlar, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Zeydan'ı görünce "Abdullah Zeydan onurumdur" sloganları attılar.

Maçın ilk yarısında, konuk ekip Menemenspor'dan Hakkı Türker, 39'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında, ev sahibi Vanspor 57'nci dakikada Bekir Can Kara'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ardından, 73'te Okan Eren'in penaltıdan attığı golle Vanspor öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Ancak uzatma dakikalarında Menemenspor skoru 2-2'ye getirerek maçı eşitledi. Her iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.