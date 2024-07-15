Muş\'un Varto ilçesinde 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

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Muş'un Varto ilçesine '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Varto Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü kapsamında Varto Belediye İş Hanı önünde program düzenledi. Yapılan anma etkinliği çerçevesinde şehit Er İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur ile Doğanca ve Köprücük köyü ile diğer köylerde bulunan şehitlerin aileleri ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından Hacı Kaya Özer Camii'nde ve tüm camilerde mevlit programı düzenlendi. Mevlidin ardından akşam düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda konuşan Varto Kaymakamı Musa Ayıldız, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri FETÖ/PDY terör örgütü milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan aziz milletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmışlardır. Türkiye cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. Ayyıldız, içten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozamaya kalkışanlara karşı 15 Temmuzda nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonrada yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Türkiye bayrağı, vatanı devlet ve milleti ile tektir. Bölünemez ve geçilemez" şeklinde konuştu.

Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesleniş konuşması ve sinevizyon gösterimi ile nöbete devam edildi. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda okunan sela ile program sona erdi. - MUŞ