Varto\'da Şehit Öğretmenler İçin Mevlit

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Muş'un Varto Müftülüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehit olan öğretmenler anısına mevlit programı düzenledi.

Varto Müftüsü Fatih Arslan, Hacı kaya Özer Camii'nde Cuma namazı öncesinde şehitler için mevlit okuttu. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit öğretmenler anısına mevlit verdiklerini ifade eden Müftü Fatih Arslan, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle başta milletimiz ve devletimiz için şehit olmuş öğretmenlerimizin ruhlarına ve 'ben ancak bir muallim olarak gönderildim' diyen Hazreti Peygamberimiz (s.a.s) önderliğinde eğitim hayatının Varto'muza, ülkemize ve bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Mevlit programına İlçe Müftüsü Fatih Arslan, imamlar, cami cemaati, kurum amirleri katıldı. - MUŞ