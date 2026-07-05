Vatan Partisi NATO'yu Protesto Etti - Son Dakika
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Vatan Partisi NATO'yu Protesto Etti

05.07.2026 10:25
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Vatan Partisi üyeleri Havran'da NATO'yu protesto ederek, Türkiye'nin NATO ile işbirliğini reddetti.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Vatan Partisi Üyeleri, NATO'yu Havran'da protesto etti. Eylem sırasında yapılan açıklamada, " Türkiye'de hiçbir güç artık Trump ile ve NATO ile el ele vererek iktidarını koruyamaz ve iktidara yürüyemez. ABD ile iktidar projeleri artık arkada kalmıştır" denildi.

Vatan Partisi Havran İlçe Başkanlığı'nın eylemi ilçe meydanında düzenlendi. "Protesto sırasında, NATO'ya hayır" sloganları atıldı.

Vatan Partisi Havran İlçe Başkanı Ethem Dülgeroğlu, grup adına yaptığı açıklamada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Zirvesi'nin toplanacağını anımsattı ve şunları söyledi:

"O NATO Zirvesi, NATO'nun cenaze töreni olacak. Türkiye'de NATO'nun tabutunu yapmak için tahta parçası yok. NATO'nun cenazesi ile kirletilecek bir toprak da yok. NATO'nun mezarına koymayı kabul edecek taş da yok. En önemlisi NATO'nun cenazesini omzunda taşıyacak bir insan yok. Bu koşullarda NATO'nun patronlarına tavsiyemiz şudur; NATO'nuzun ölüsünü alın, ayağına taş mı bağlarsınız, paslı bir demir mi bağlarsınız, götürüp Atlas Okyanusu'na atın. Türkiye toprağının NATO ölüsüyle kirletilmesini kabul etmiyoruz. NATO'nun cenaze töreni organizasyonunu kabul eden AK Parti diplomasisini tebrik ediyoruz. Ölü yıkama mesleğine katkıda eşsiz bir performans gösteriyorlar. Bu performansa Türk tarihinde bir yer bulunmuyor ama çöplüğe düşen NATO tarihine altın harflerle yazıldılar."

NATO sonrasına ilişkin piyasaya sürülen hesaplar, daha doğrusu umut ve hayaller Türkiye için bir tuzaktır. NATO ile paylaşılacak biricik gelecek çürümedir ve yıkımdır. NATO ile kader birliği, yıkılan çatının altında kalmaktır. NATO'nun ölüsünden ancak cenaze yıkayıcıları ve cenaze levazımatçıları kar elde eder. Trump'ın övgüleri kimseye itibar kazandırmaz. Türkiye'de hiçbir güç artık Trump ile ve NATO ile el ele vererek iktidarını koruyamaz ve iktidara yürüyemez. ABD ile iktidar projeleri artık arkada kalmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vatan Partisi NATO'yu Protesto Etti - Son Dakika

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