Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Haliliye İlçe Teşkilatı ile birlikte Yunus Emre ve Cumhuriyet Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Aday Tanıtım Toplantısında Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Haliliye İlçe Teşkilatıyla birlikte sabahın erken saatlerinde esnafı ziyaret eden Canpolat'a, İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve beraberindeki teşkilat üyeleri eşlik etti. Ziyaret programına Yunus Emre Caddesiyle başlayan Canpolat ve AK Parti Teşkilatı, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlardan gelen iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Canpolat, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Canpolat ve AK Parti Teşkilatı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için de destek istedi.
Vatandaşların ziyaret esnasında büyük teveccüh gösterdiği Canpolat, daha sonra ise Cumhuriyet Caddesinde bulunan Göbeklitepe İş Merkezindeki esnafla buluştu. Her fırsatta halkla iç içe olan Canpolat, burada da talepleri dinleyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Canpolat yaptığı açıklamada, "Bugün güne Haliliye teşkilatımızla başladık. Sağ olsunlar onlarda ellerindeki afişleri, broşürleriyle birlikte sahaya dağıldılar. Şuanda Cumhuriyet Caddesini geziyoruz, hummalı bir şekilde diğer saatlerde diğer programlara katılacağız. Saha da tüm teşkilat arkadaşlarımız tüm dostlarımızla birlikte yine Haliliye halkımızla buluşmaya, hemhal olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye dua ve desteklerini istemeye devam edeceğiz. Halkımız sağ olsun, vatandaşlarımız sağ olsun göstermiş olduğu teveccühten dolayı vatandaşlarıma saygılarımı arz ediyorum. İnşallah Haliliye daha güzel bir Haliliye olacak, seçimde inşallah destekleriyle birlikte yine Haliliye'de vatandaşlarımız zaferini ilan edecektir" dedi.
İlgiyle karşılaşan Canpolat, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA
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