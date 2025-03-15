Veli Ağbaba'dan İmamoğlu'na Destek: 'Siyasi Bir Karar'

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "diplomasının iptal edileceği" yönündeki haberlere tepki gösterdi. Ağbaba, "Şimdi diploması olmayan biri talimat veriyor. 1990 yılında, tam 35 yıl önceki diploma sorgulanmaya çalışılıyor. Millet bunu görüyor, vatandaş bunu görüyor. Bunun hukukla hiçbir ilgisi olmadığını, tamamen siyasi bir karar olduğunu biliyor. Kamuoyu altyapısı yapıyorlar, kamuoyunu hazırlamaya çalışıyorlar ama biz o işe teslim olmayız. Her ihtimale karşı 23 Mart'ta ön seçimi büyük bir coşkuyla yapacağız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez yenilgiye uğradığını belirterek, şunlar söyledi:

"CHP, 31 Mart'ta 47 yıl sonra birinci parti oldu. Şu andaki bütün yapılan anketlerde de CHP açık ara birinci parti. AK Parti, seçimlerde kazanamayacağını görüyor. CHP'nin almış olduğu ön seçim kararı, onları büyük bir karamsarlığa itti. Bir hukuk sopasıyla, yargı sopasıyla, yargı terörü ile CHP'nin adayının önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman bu millet bu tür işlere prim vermedi. Bunu en iyi kendilerinin bilmesi lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar, yargıyı, yargı terörünü, yargı sopasıyla şu veya bu şekilde ne yayarlarsa yapsınlar CHP'nin adayının önünü, adayımızın önünü kesemeyecekler. Biz adayımızın da ön seçiminde arkasındayız, sonuna kadar adayımızın arkasındayız. Partimiz, yargı oyunlarıyla maalesef kesilmeye çalışılıyor. Bunun sebebi de anket sonuçları. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hem ön seçimde bizi aslanlar gibi yapacağız. Türkiye'ye demokrasi getirmiş parti, herkes görecek ki 23 Mart'ta büyük bir demokrasi bayramını gerçekleştireceğiz. AK Parti ne yaparsa yapsın, biz yolumuza devam edeceğiz."

İmamoğlu'nun "diplomasının iptal edileceğine" yönelik haberlere de tepki gösteren Ağbaba, "Şimdi diploması olmayan biri talimat veriyor. 1990 yılında, tam 35 yıl önceki diploma sorgulanmaya çalışılıyor. Millet bunu görüyor, vatandaş bunu görüyor. Bunun hukukla hiçbir ilgisi olmadığını, tamamen siyasi bir karar olduğunu biliyor. Biz adayımızla yola devam edeceğiz. Şimdi bir kamuoyu altyapısı yapıyorlar, kamuoyunu hazırlamaya çalışıyorlar. Ama biz o işe teslim olmayız, yani biz o işe teslim olmayacağız. Her ihtimale karşı, 23 Mart'ta ön seçimi büyük bir coşkuyla yapacağız" dedi.