Venedik Bienali'nde Nilbar Güreş Sergisi

10.03.2026 12:23
Nilbar Güreş, 2026 Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nda "Gözlerinizden Öperim" sergisiyle yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinatörlüğündeki Türkiye Pavyonu, 9 Mayıs–22 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Venedik Bienali'nde Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Serginin küratörlüğünü Başak Doğa Temür üstleniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, bu yıl Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi kapsamında sanatçı Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Başak Doğa Temür'ün üstlendiği sergi, sanatçının bienal için ürettiği yeni yapıtların yanı sıra önceki dönemlerinden seçilen işleri de bir araya getirecek.

Sergi mekana yayılan bir yerleştirme olarak kurgulandı

"Gözlerinizden Öperim", Nilbar Güreş'in fotoğraf, video, kolaj ve tekstil gibi farklı disiplinlere yayılan üretimlerinden seçilen yapıtları bir araya getiriyor. Son yıllarda üç boyutlu formlara yönelen sanatçının pratiği bu sergide büyük ölçekli heykel ve yerleştirmelerle genişletiliyor."

İstanbul'da yürütülen kolektif üretim sürecinin sonucunda ortaya çıkan eserler, Aralık 2025 ile Mart 2026 arasında heykeltıraşlar, metal ustaları, terziler ve zanaatkarlarla birlikte üretildi. Bu yeni yapıtlar, sanatçının önceki dönemlerinden seçilen işlerle birlikte Türkiye Pavyonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Küratör Başak Doğa Temür, serginin çizgisel bir anlatı yerine mekansal ilişkiler üzerinden kurulduğunu belirterek, ziyaretçiyi belirli bir rota izlemeye zorlamak yerine yavaşlamaya ve eserlerle kurulan ilişkiyi fark etmeye davet ettiğini ifade etti.

Toplumsal cinsiyet, göç ve aidiyet temaları

Nilbar Güreş'in çalışmaları, toplumsal cinsiyet, göç ve aidiyet gibi konuları gündelik hayatın içinden ele alıyor. Sanatçı, yerinden edilme, ırkçılık, zenofobi ve inanç temelli ayrımcılık gibi meseleleri beden, bakış ve ilişkiler üzerinden görünür kılan anlara odaklanıyor.

Tekstil, giysi ve ev içi nesnelerin önemli bir yer tuttuğu üretimlerinde kişisel ve kolektif hafıza da merkezi bir rol oynuyor. Bu malzemeler, sanatçının çalışmalarında şefkat, mizah ve direnç içeren müdahalelerle dönüşerek politik ve şiirsel bir anlatı kuruyor.

Sergiye kitap eşlik edecek

"Gözlerinizden Öperim" sergisine Türkçe ve İngilizce yayımlanacak bir sergi kitabı da eşlik edecek. Sanatçının pratiğine odaklanan yazıların yanı sıra bir şiir seçkisini de içeren kitap, bienalin açılışıyla birlikte yayımlanacak. İKSV tarafından Vehbi Koç Vakfı'nın desteğiyle ve İtalya'dan Mousse yayınevinin ortaklığında hazırlanan kitabın grafik tasarımını İpek Erdöl, editörlüğünü ise Hazal Yonca Birincioğlu üstleniyor."

9 Mayıs–22 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bienalde Türkiye Pavyonu, Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenleniyor.

Türkiye Pavyonu Arsenale'de

Türkiye Pavyonu, İKSV'nin girişimi ve destekçilerin katkılarıyla 2014–2034 yılları arasında Türkiye'nin kullanımına tahsis edilen Arsenale'deki uzun süreli mekanda yer alıyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi, küratör Koyo Kouoh'un belirlediği "In Minor Keys/ Minör Tonlarda" temasıyla gerçekleştirilecek.

