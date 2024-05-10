Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırılar Kınandı - Son Dakika
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Yerel

Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırılar Kınandı

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Samsun - Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Elif Köse, üç veteriner hekime yapılan saldırıyı kınayarak veteriner hekimlerin Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Köse, veteriner hekimlerin toplum sağlığı ve hayvan sağlığını korurken saldırıya uğradığını ve hatta yaşamlarını yitirdiğini vurguladı. Saldırıların genellikle toplum sağlığı ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularla ilgili olduğunu ifade eden Köse, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını ve veteriner hekimlere sahip çıkılmasını talep etti.

10.05.2024 17:46
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun - Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Elif Köse, üç veteriner hekime görevleri başında yapılan saldırıyı kınadı. Köse, "Veteriner hekimler toplum sağlığı ve hayvan sağlığını korurken saldırıya uğramakta ve hatta yaşamlarını yitirmektedirler. Veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalıdır" dedi.

Samsun - Sinop Veteriner Hekimleri Odası başkan ve üyeleri, İlkadım Onur Anıtı önünde bir araya gelerek İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli olan üç veteriner hekime yapılan saldırıyı kınadı.

"VETERİNERLERE ŞİDDET, TOPLUM SAĞLIĞINA ŞİDDETTİR"

Elif Köse şunları söyledi:

"Veteriner hekimlere şiddet, topluma ve toplum sağlığına karşı şiddettir. Veteriner hekimlere karşı şiddet her geçen gün artmış, mesleğimizi icra etmenin yolları artık tükenme noktasına gelmiştir. Veteriner Hekim Volkan Lale'nin toplumun sağlıklı hayvansal gıda tüketebilmesi için çalıştığı gıda işletmesinde, görevi başında 25 Nisan 2022 tarihinde bıçaklı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Şiddete karşı iş bıraktığımız 21 Ağustos 2023 tarihinden beri onlarca yeni şiddet olayı gerçekleşmiştir. Son olarak Samsun'da meydana gelen olayda, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli üç meslektaşımız görevi sırasında saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Saldırı nedeni daha öncekilerden farklı değildir. Bu sefer; arılı kovanlarda hastalık taraması ve tespit yapmak isteyen meslektaşlarımız gözü dönmüş şahısların dayatmalarına karşı direndikleri için hedef olmuşlardır. Genel olarak saldırıların nedenlerine bakıldığında ya vatandaşların tüketmemesi gereken bir hayvansal gıdanın imha talebi ya kamu adına yapılan denetim görevinin engellenmesi ya eksik bilgiyle aşılamaya karşıtlık ya da tedaviyi beğenmeme gibi tamamı toplum sağlığı ve hayvan sağlığını ilgilendiren konulardır.

"ÖNLEM ALMAYANLAR DA SORUMLULUK SAHİBİDİR"

Yani veteriner hekimler toplum sağlığı ve hayvan sağlığını korurken saldırıya uğramakta ve hatta yaşamlarını yitirmektedirler. Meslektaşlarımıza karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor yetkilileri tekrar göreve çağırıyoruz. Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, kınama, 'geçmiş olsun, takipçisi olacağız' söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz. Gerekli adımların atılmasını ve Tarım ve Orman Bakanımızın çalışanlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu yaşanan olayların son bulması için, Sağlık Bakanının, veteriner hekimleri sağlık çalışanlarının dışında tutan düzenlemelerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bizim için olayları fiilen yapanlar kadar önlem almayanlarda bu üzücü olaylarda sorumluluk sahibidirler.  Bir an önce doğrudan veteriner hekimlere yapılan ancak dolaylı olarak toplum sağlığına, hayvan sağlığına yapılan saldırıların önlenmesi için, devlete maddi hiçbir ek yük getirmeyecek 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına acilen veteriner hekimlerin alınmasını bekliyoruz."

Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırılar Kınandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırılar Kınandı - Son Dakika

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