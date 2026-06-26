Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin yolunda çalışmalar başladı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, uzun süredir vatandaşların şikayetlerine konu olan Viranşehir-Kızıltepe- Nusaybin güzergahındaki bozuk yollar için yapım ve bakım çalışmalarının başladığını açıkladı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından ekiplerin sahaya çıktığı belirtildi. Çalışmaların 3 ayrı noktadan başlatılacağı, ilk etapta ise Kızıltepe-Viranşehir güzergahında yol yapım ve bakım faaliyetlerinin yürütüleceği ifade edildi. Milletvekili Kılıç, söz konusu yatırımın bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sunacağını belirtti.

İLK ETAPTA KIZILTEPE-VİRANŞEHİR GÜZERGAHI YER ALIYOR

Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin güzergahında yapılacak yol yapım ve bakım çalışmaları için ekipler sahaya indi. Uzun süredir bölgedeki vatandaşların gündeminde olan yol sorununa yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta Kızıltepe-Viranşehir hattı ele alınacak. Yol yapım çalışmalarının 3 ayrı noktadan yürütüleceği bildirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılan çalışmalarla, güzergah üzerindeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bölgede yürütülecek çalışmaların, hem şehirlerarası ulaşımı hem de ilçe bağlantılarını rahatlatması bekleniyor. Yolun bakım ve yenileme süreciyle birlikte vatandaşların seyahat güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

KILIÇ: BÖLGEMİZİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENECEK

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, daha önce müjdesini verdikleri Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin yol yapım ve bakım çalışmalarının başladığını duyurdu. Kılıç, "Daha önce müjdesini verdiğimiz Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin yol yapım ve bakım çalışmaları başlamıştır. Bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmesine katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yol çalışmalarının bölge halkı için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kılıç, yatırımın Mardin ve çevre ilçelerin ulaşım kalitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

KILIÇ: YOL MEDENİYETTİR, KALKINMADIR

Milletvekili Faruk Kılıç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kılıç, "Viranşehir, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimize, Mardin'imize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi. Yol çalışmalarının bölgeye değer katacağını vurgulayan Kılıç, "Yol medeniyettir, kalkınmadır, birlik ve beraberliğin en güçlü köprüsüdür. Bu yatırımın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başlatılan çalışmalarla birlikte Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin güzergahında ulaşım standardının yükseltilmesi ve vatandaşların daha güvenli seyahat etmesi hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü