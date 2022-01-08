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"Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz" - Son Dakika

"Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz"

08.01.2022 14:57
"Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz"

ESKİŞEHİR (İHA) – Pandemiyle birlikte doğal beslenmenin önemi dikkat çekerken, vatandaşların da vücut direncini arttıracak katkı maddesiz ürünlere talebi artıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) – Pandemiyle birlikte doğal beslenmenin önemi dikkat çekerken, vatandaşların da vücut direncini arttıracak katkı maddesiz ürünlere talebi artıyor.

Son dönemlerde ortaya çıkan yeni korona virüs varyantı Omicron'un Delta varyantından çok daha hızlı yayılması, hastalık oranını da arttırdı. Her geçen gün yükselen vaka sayılarından dolayı endişelenen vatandaşlar, hastalığa yakalanmamak için vücut direncini arttırmaya çalışıyor.

Eskişehir'de aktar Koray Özkılıç, son dönemlerde doğal ürünlere olan talebin arttığına değinerek, antioksidan özelliğe sahip katkı maddesiz ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

"Doğal ve katkısız ürünler tüketilmeli"

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, son dönemlerde vücut direncini arttırmak için çok fazla kişinin kendilerine başvurduğunu anlattı. Koruyucu madde girmemiş doğal ürünleri önerdiklerini söyleyen Özkılıç, "Virüsün insandan insana etkisi çok değişiyor. Müşterilerimizden edindiğimiz gözlemlere göre bazılarını yatağa düşürürken diğerleri ayakta atlatıyor. Vücudun savunması ne kadar artarsa virüslere karşı da o kadar etkili olduğuna inanıyoruz. Bu zor dönemde doğal beslenme ile içerisine koruyucu madde girmemiş olan gıdaları tüketmeliyiz. Çünkü cips, fast food gibi yiyecekler vücudun savunmasını düşüren gıdalar. Eskiden annelerimiz turşu yapardı, kışın onu tüketirdik. Şimdi insanlar mevsiminde beslenmediği için gıdalardan da yeterli katkıyı alamıyoruz" dedi.

"İşimiz gereği antioksidan ürünleri biliyoruz"

Özkılıç, özellikle kış aylarında insanların hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tuttuğunu kaydetti. Gidilen aktarın güvenilir olmasının önemine dikkat çeken Özkılıç, "Vatandaşlar, kışın özellikle güvenilir aktarlardan alacakları şeylerle savunmayı üst seviyeye çıkarabilirler. Çünkü biz, işimiz icabı antioksidan özellikte, savunmayı ve vücut direncini arttıran ürünleri biliyoruz. Örneğin kışın ıhlamur boğazı yumuşatır ve bu yüzden hastalık zamanı vücuda gelecek olan virüsü en alt seviyeye indirebilir. Yapılan araştırmalar udu hindinin, kekiğin vücudun savunmasını arttırdığını gösteriyor. Kekikte antiseptik özellik var, ancak her kekik değil. Türkiye'de 29 çeşit kekik var. Bu kekiklerin bazıları çok fazla tüketildiği zaman beyin kanamasına bile sebep olabilir. Biz özellikle majör kekiğini tavsiye ediyoruz. Bu kekiğin yağı veya suyu vücut savunmasını arttırır. Virüsün ciğerlere zarar verdiğini biliyoruz. Enginar, zencefil, zerdeçal macunu ciğerler için kullanılabilir. Bu ürünler ciğerleri güçlendirir ve iyi gelir. Sabahları aç karna bir tatlı kaşığı alınabilir veya ekstratı kullanılabilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz
Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz
Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz
Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz
Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz
Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz

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Eskişehir, Omicron, Kekik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Virüse karşı koruyucu madde girmemiş gıdalarla doğal beslenmeliyiz' - Son Dakika


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