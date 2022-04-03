Vosvoslar otizm farkındalığı için yollarda - Son Dakika

Vosvoslar otizm farkındalığı için yollarda

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Otizm Derneği ve "Vos Garage 16" grubunun geleneksel hale getirdiği farkındalık konvoyu ile otizme dikkat çekildi. Otizmli çocuklar ve aileleri, mavi balonlarla süslenen vosvoslarla şehir turu attı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal duyarlılık sağlanması amacıyla farklı etkinlikleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi son olarak, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 grubu işbirliğinde düzenlenen şehir turu etkinliğine de katkı sağladı. Etkinlikte birbirinden renkli araçlarıyla Bursa, Balıkesir ve İstanbul'dan gelen Vosvos tutkunları, Beşevler Meydanında otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını mavi balonlarla süsleyen vosvos tutkunları daha sonra araçlarına aldıkları otizmli çocuklar ve aileleriyle şehir turu attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, otizm farkındalığı konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu konuda dernekler tarafından yapılan çalışmalara da destek olduklarını hatırlattı. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak, otizmli çocuklar ve ailelerine destek olabilmek adına bu tür organizasyonları çok önemsediklerini dile getiren Yıldız, "Bu etkinliklerde çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu da bu güne kadar tüm organizasyonlarında yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi ve Vos Garage 16 ailesine teşekkür etti. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Vos Garage 16 ailesiyle düzenledikleri konvoy etkinliğinin artık geleneksel hale geldiğini belirten Kanberoğlu, "Otizm konusunda toplumumuz ne kadar duyarlı ve bilinçli olursa, otizmi çocukların aileleri olarak bizler de inan toplumda çok daha rahat hareket edebiliriz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, etkinliğe katkı veren vosvosculara teşekkür belgesi verdi. Etkinlik, birbirinden renkli vosvoslarla atılan şehir turu ile sona erdi.