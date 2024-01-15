Washington D.C\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken ABD'nin başkenti Washington D.C'de yaşayanlar Filistin'e destek gösterisi için sokaklara döküldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Gazze Şeridi'nde Filistin'e yönelik saldırılarına ara vermeden devam eden İsrail, bu kez AB'nin başkenti Washington D.C'de protesto edildi. Filistin'e yönelik İsrail saldırılarının 100.günü geri kalırken Washington D.C'de yaşayanlar Filistin'e destek gösterisi için sokaklara döküldü. Washington D.C'deki Filistinliler ve Filistin destekçileri, Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelerek barış ve özgürlük taleplerini yineledi. İsrail aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. Filistin marşları eşliğinde Beyaz Saray çevresinde toplanan grup, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyarak uluslararası destekleri gözler önüne serdi. - WASHINGTON