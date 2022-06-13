Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı

13.06.2022 12:44
Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı

Adıyaman'da, yaban hayvanlarının susuz kalmaması ve doğal hayatlarına devam edebilmeleri için su teknesi bırakıldı.

Adıyaman'da, yaban hayvanlarının susuz kalmaması ve doğal hayatlarına devam edebilmeleri için su teknesi bırakıldı.

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte su bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için harekete geçen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanların yaşam alanlarında hayatlarını daha rahat sürdüre bilmeleri için çalışmalar yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelere su teknesi bıraktı. Hayvanlarda, içerisi sularla doldurulan teknelerden su ihtiyaçlarını karşılaya bilecek. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. - ADIYAMAN

Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı
Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı

YORUMLAR
500
Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:24 Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement