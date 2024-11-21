Yaban Keçileri Munzur Dağları\'nda Görüntülendi

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Yaban keçileri Munzur Dağları'na güzellik katıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları eteklerinde görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Yaban keçileri, Munzur Dağları eteğinde beslenirken dron kamerasına yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerince çekilen görüntüler Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.