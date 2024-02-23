Yabancı öğrencilerin tercihi Iğdır Üniversitesi oldu
IĞDIR - Yabancı uyruklu öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversitelerden biri olan Iğdır Üniversitesi'nde 62 farklı ülkeden yabancı öğrenci eğitim görüyor.
Türkiye'deki üniversite eğitiminin gün geçtikçe önem kazanması ile beraber Orta Asya, Körfez, Afrika ve Balkan ülkelerinden öğrencilerin de ilk tercihi Türkiye'deki üniversiteler oluyor. 2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olan Iğdır Üniversitesi de yabancı öğrenci kontenjanında dikkat çekiyor. Gün geçtikçe yabancı öğrencilerin arttığı üniversitede 15 bin öğrencinin bin tanesini yabancı öğrenciler oluşturuyor. Yaklaşık olarak 62 farklı ülkenin öğrencisi üniversitede eğitim görürken öğrenciler Iğdır kültürünü de yakından tanıma fırsatı buluyor. Üniversitede eğitim gören yabancı öğrenciler bir an evvel üniversitede mezun olup öğrendiklerini ülkelerinde hayata geçirmek istiyor. Iğdır Üniversitenin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde okuyan Ganalı Adam Kassim, eğitimini bitirdikten sonra ülkesine giderek öğrendiklerini kendi ülkesinin tarımında uygulamak için sabırsızlandığını belirterek; " Iğdır Üniversitesini tercih etmemin sebebi burada Ziraat Mühendisliği meşhurdur. Kendimde buraya gelerek bunu gördüm. Hocalarımız da iyidir. Biz yabancı öğrenci olduğumuz için hocalarımız konuları anlatırken bizim anlayacağımız düzeyde anlatıyorlar. Iğdır yeşil bir ova olduğu için burada ziraat çok meşhurdur. Biz burada öğrendiklerimizi ülkelerimizde uygulayacağız. Bize nerede okudunuz dediklerinde Iğdır Üniversitesi diyeceğiz. Sürdürülebilir tarımı biz burada öğrendik. Biz mezun olduğumuzda burada durmayacağız. Ülkemize giderek burada öğrendiklerimizin aynısını ülkemizde uygulayacağız" dedi. Iğdır'da çok farklı kültürlerin bir arada olduğunu da söyleyen Kassim; "Burada çok farklı kültürleri görüyoruz. Azeri kültürü, Kürt kültürü ve Türk kültürleri hep bir aradadır" dedi. Iğdır Üniversitesi Havacılık Yönetiminde okuyan Somalili Iman Hussein İsmail, havacılık bölümünde okuduğu için mutlu olduğunu dile getirerek; "Havacılık bölümü burada olduğu için burayı seçtim. Hocalarımız ile iyi anlaşıyoruz. Yabancı olduğumuz için hocalarımız bize daha çok yardımcı oluyorlar. Türkiye Somali'den daha iyidir" dedi. Üniversitelerinde okuyan her yabancı öğrencinin birer gönüllü elçi olduğunu aktaran Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Temiz; "Iğdır Üniversitemizde 62 farklı ülkeden yabancı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz ekseriyetle mühendislik ve ziraat fakültesi bölümlerini tercih etmektedirler. Bölüm tercihlerin arasında kendi ülkelerindeki ihtiyaç ile ilgisi de vardır. Bu da üniversitemizin uluslararasılaşma politikası ile alakalıdır. Üniversitemiz sadece bir ulusal üniversite değil uluslararası bir üniversitedir. Aynı zamanda Güneydoğu Asya'dan, Endonezya'dan ve Malezya'dan 250 civarında öğrencimiz vardır. Bu şekilde dünya üniversitelerin bir araya geldiği bir üniversite haline geldik. Onların sadece eğitim öğretim faaliyeti ile değil aynı zamanda kültürel gelişmeleri ile de ilgileniyoruz. Ülkelerine gittikleri zaman onları sadece Iğdır değil ülkemizin de birer gönüllü elçisi olmalarını görmek istiyoruz" dedi.
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