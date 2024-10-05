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Yabancı Tabela Kullanımına Dikkat!

Yabancı Tabela Kullanımına Dikkat!

TESK Başkanı Palandöken, yabancı tabela kullanımının artışını değerlendirerek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

05.10.2024 10:18
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'de yabancı tabela kullanımının arttığını belirterek, "Tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara sıkı sıkıya riayet edilerek kamu denetimleri artırılmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de bulunan yabancı tabelalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Palandöken, yabancı tabela sayısının arttığını belirterek, tabela yönetmeliğine uygun hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Palandöken, Türkçe'nin zengin ve köklü bir dil olduğunu vurgulayarak, "Türk dilinin kullanıldığı tabelalar her geçen gün biraz daha azalıyor. Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelalar cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olarak şehrin kültürüne zarar veriyor. Ayrıca o karışık tabelaların olduğu yerlerde neler satıldığı bilinmediği için kendi vatandaşlarımız bile girmekte zorlanıyor. Son yıllarda özellikle Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine artan göçlerle birlikte yabancı tabela kullanımı haddinden fazla arttı. Bu da doğrudan milli kimliğimize zarar veriyor. Bunun için yapılması gereken şey bir kere tabela birliğinin olması ve yabancı tabela kullanımının sınırlandırılması. Tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara sıkı sıkıya riayet edilerek kamu denetimleri artırılmalı. Ayrıca turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yabancı dillerin yer alması zorunluysa dahi Türkçe karşılıklarıyla birlikte kullanılmalı. Çünkü o müessesenin kim olduğunun, ne sattığının bilinmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Tabelaların işletmeler için sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesine geçerek profesyonel ve saygın bir imaj oluşturmada kritik bir rol oynadığını vurgulayan Palandöken, "Tabelaların bir özelliği de kurumsal kimliğini ön plana çıkaran bir vasıta olmasıdır. İşletmelerin tabelaları müşterilerin dikkatini çeken ilk unsurdur. Bu sebeple tabela tasarımlarında kullanılan renkler, yazılar ve görsel unsurlar son derecede önemlidir. Tabelaların belirli standartlara göre hazırlanması güven duygusu oluşturur ve uzun vadede işletmenin kurumsal kimliğini güçlendirir. Tabelalara getirilecek olan standartlar ayrıca işletmenin tanınırlığını artırır ve bulunduğu yerin kolayca fark edilmesini sağlar. Bu sayede işletmeler daha düzenli ve profesyonel bir görünüme kavuşurken, sokakların estetiği korunur ve şehirler daha düzenli bir görünüm kazanır. Bundan dolayı yabancı ve görsel unsuru bozan tabelaların kontrol altına alınması, dilimize ve kültürümüze sahip çıkma konusunda atılacak önemli adımlardan biridir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yabancı Tabela Kullanımına Dikkat! - Son Dakika

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