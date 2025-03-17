Yağdereliler İmece Usulü İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yağdereliler İmece Usulü İftarda Bir Araya Geldi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Yağdere Mahallesi, geleneksel imece usulü iftar geleneğini sürdürerek 2000'den fazla vatandaşı bir araya getirdi. Katılımcılar, Ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşarken, geleneksel yemeklerle birlikte uzun süredir birbirlerini göremeyen mahalle sakinleri hasret giderdi.

17.03.2025 18:40
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Yağdereliler İmece usulü iftarda buluştu

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi'nde geleneksel halde sürdürülen imece usulü iftar geleneği bir kez daha büyük ilgi gördü.

Yağdere Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen toplu iftar yemeğine Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe protokol üyeleri, Yağdere Mahallesi ile bağı bulunan İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar ile Yağdere Mahallesi sakinleri katıldı.

İmece usulü iftara büyük ilgi

İlçe dışında yaşayan ve halen mahalle de yaşayan Yağderelilerin maddi ve manevi katkılarıyla gerçekleşen iftarda bir kez daha bir araya gelindi. Uzun süredir birbirlerini görmeyen mahalle sakinlerinin katılımı ile önce Kur'an-ı Kerim okurken akşam ezanının okunmasının ardından iftar duası ile birlikte oruçlar açıldı. 2 bine yakın vatandaşın bir araya geldiği geleneksel iftar buluşmasında hem hasret giderildi hem de Ramazan ayı dayanışmasının mutluluğu yaşandı. Konuklara geleneksel Keşkek ile birlikte çorba, kuru fasulye, pilav, turşu ve helva ikram edildi. Dedelerinden, büyüklerinden gördükleri toplu iftar geleneğini bir kez daha doyasıya yaşayan mahalle sakinleri emeği geçen herkese teşekkür etti.

Maddi ve manevi desteklerle yapılıyor

Geleneksel halde sürdürdükleri iftar buluşmalarından birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Önder Soysal: "Tüm mahalle halkının maddi ve manevi katkılarıyla her yıl gerçekleşen ve kaynaşmamıza vesile olan bu iftar geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz. Siyasetçisinden iş dünyasına, protokolden çalışanına kadar yine muhteşem bir katılım oldu. Uzaktan ve yakından herkes maddi ve manevi şekilde hayrımıza destek verdi. Emeği geçen tüm halkımıza ve davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşadık"

Yağdere Mahallesi'nin geleneksel halde her yıl bu iftar programını gerçekleştirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya: "Emeği geçen başta muhtarım olmak üzere tüm katılımcılara ve hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Orucun 16. gününde güzel bir mutluluk yaşadık. Ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşadık. Biz de CHP'li belediyeler olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde ilimizin 17 ilçesinde ve birçok mahallesinde iftar sofraları düzenleyerek hep birlikte oruçlarımızı açıyoruz. İftar sofralarına tüm CHP'li belediye başkanlarımızla birlikte katılıyoruz. Allah herkesin emeğini ve hayrını kabul etsin inşallah" dedi.

Mahalle sakinleri duygularını paylaştı

İftarın gerçekleşmesinde emek veren başta muhtarları olmak üzere herkese teşekkür eden mahalle sakinleri de geleneği sürdürmenin ve bir arada oruç açmanın huzur ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade ettiler. Mahallerinden uzun süre ayrı kalanların da hasret giderdiği, 7'den 70'e herkes birbirleri ile uzun süre sohbet ederek hasret giderdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağdereliler İmece Usulü İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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