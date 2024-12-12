Yahya\'nın İntikam Hayali: Türk Askeri Olmak

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Suriye'nin Azez ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu babasını kaybeden ve yıllar önce savaş mağduruyken İhlas Haber Ajansı'nın sesini duyurduğu Yahya Yahya, rejimin çökmesinin ardından, "Türk askeri olmak ve Esad ile teröristlerden intikam almak istiyorum" dedi.

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Suriyeli Yahya Yahya, daha 5 yaşındayken iç savaşla çalkalanan Azez ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucunda babasını kaybetti. Yaşadığı zorlukların ardından savaş mağduru olan Yahya Yahya, bir süre daha iç savaşla çalkalanan ülkesinde yaşadıktan sonra Türkiye'ye sığındı.

Yıllar önce sesini duyuran İHA'ya yine konuştu

2018 yılında Suriye'nin Azez ilçesinde İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajla hafızlara kazınan küçük Yahya, o gün kurduğu cümlelerle yürekleri sızlatmıştı. Aradan geçen uzun yılların ardından Suriye'deki iç savaşla birlikte Esad rejimi de sona erdi. Rejimin sona ermesinin ardından yine İhlas Haber Ajansı'na konuşan ve şu an 17 yaşında olan Yahya Yahya, "Türk askeri olmak ve Esad ile teröristlerden intikam almak istiyorum" dedi.

Tek hayali Türk askeri olmak

Küçükken kurduğu Türk askeri olma hayalinden vazgeçmediğini söyleyen Yahya Yahya, terörün bitmesi için mücadele etmek ve zalimlerle savaşmak istediğini dile getirdi. Yahya Yahya, bu hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını ve bir gün Türk ordusunun saflarında yer alarak teröre karşı mücadele edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

"Esad ve teröristlerden intikam alacağım"

O dönemde yaşadıkları zorluklardan bahseden Yahya, savaşın insanlar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti. Babasından ayrı geçirdiği zor günleri anlatan Yahya Yahya, "11 yıl önce babamı kaybettim. Babam Türk askerleriyle birlikte savaşırken öldü. Onun intikamını almak için kendime bir söz verdim. Türk askeri olup Esad ve teröristlerden intikam alacağım. Ben Türk vatandaşı olup eğitimler alıp Suriye'ye dönüp vatanımı korumak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Esad kaçtı ama içimizdeki acılar dinmiyor"

Esad rejiminin sona ermesinin herkes gibi kendisini de sevindirdiğini ancak acıların hala taze olduğunu da ifade eden Yahya, "Esad kaçtığı için çok mutluyum. Fakat içimdeki acı dinmiyor. Ben geceleri uyuyamıyorum. Babamı biran bile unutamıyorum. Esad, PKK, DEAŞ gibi teröristlerin sonunu getirmek için asker olmak istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP