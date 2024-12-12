Yahya'nın İntikam Hayali: Türk Askeri Olmak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yahya'nın İntikam Hayali: Türk Askeri Olmak

Yahya\'nın İntikam Hayali: Türk Askeri Olmak

Suriye'de babasını kaybeden Yahya, Türk askeri olup Esad ve teröristlerden intikam almak istiyor.

12.12.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Azez ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu babasını kaybeden ve yıllar önce savaş mağduruyken İhlas Haber Ajansı'nın sesini duyurduğu Yahya Yahya, rejimin çökmesinin ardından, "Türk askeri olmak ve Esad ile teröristlerden intikam almak istiyorum" dedi.

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Suriyeli Yahya Yahya, daha 5 yaşındayken iç savaşla çalkalanan Azez ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucunda babasını kaybetti. Yaşadığı zorlukların ardından savaş mağduru olan Yahya Yahya, bir süre daha iç savaşla çalkalanan ülkesinde yaşadıktan sonra Türkiye'ye sığındı.

Yıllar önce sesini duyuran İHA'ya yine konuştu

2018 yılında Suriye'nin Azez ilçesinde İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajla hafızlara kazınan küçük Yahya, o gün kurduğu cümlelerle yürekleri sızlatmıştı. Aradan geçen uzun yılların ardından Suriye'deki iç savaşla birlikte Esad rejimi de sona erdi. Rejimin sona ermesinin ardından yine İhlas Haber Ajansı'na konuşan ve şu an 17 yaşında olan Yahya Yahya, "Türk askeri olmak ve Esad ile teröristlerden intikam almak istiyorum" dedi.

Tek hayali Türk askeri olmak

Küçükken kurduğu Türk askeri olma hayalinden vazgeçmediğini söyleyen Yahya Yahya, terörün bitmesi için mücadele etmek ve zalimlerle savaşmak istediğini dile getirdi. Yahya Yahya, bu hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını ve bir gün Türk ordusunun saflarında yer alarak teröre karşı mücadele edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

"Esad ve teröristlerden intikam alacağım"

O dönemde yaşadıkları zorluklardan bahseden Yahya, savaşın insanlar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti. Babasından ayrı geçirdiği zor günleri anlatan Yahya Yahya, "11 yıl önce babamı kaybettim. Babam Türk askerleriyle birlikte savaşırken öldü. Onun intikamını almak için kendime bir söz verdim. Türk askeri olup Esad ve teröristlerden intikam alacağım. Ben Türk vatandaşı olup eğitimler alıp Suriye'ye dönüp vatanımı korumak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Esad kaçtı ama içimizdeki acılar dinmiyor"

Esad rejiminin sona ermesinin herkes gibi kendisini de sevindirdiğini ancak acıların hala taze olduğunu da ifade eden Yahya, "Esad kaçtığı için çok mutluyum. Fakat içimdeki acı dinmiyor. Ben geceleri uyuyamıyorum. Babamı biran bile unutamıyorum. Esad, PKK, DEAŞ gibi teröristlerin sonunu getirmek için asker olmak istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, gaziantep, Güvenlik, Politika, Suriye, Yerel, Yaşam, Azez, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahya'nın İntikam Hayali: Türk Askeri Olmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:44 Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi
15:44 Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar
15:39 Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia
15:33 Galatasaray maçı öncesi Malmö’de kriz çıktı Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kriz çıktı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:58 Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye’nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 11:02:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yahya'nın İntikam Hayali: Türk Askeri Olmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.