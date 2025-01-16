Denizli\'de yalnız yaşayan yaşlı adam 7 gün sonra ölü bulundu

Veysel Akar:

Acaba biz nasıl ölecez. eşimiz dostumuz çoluk coçuğumuz etrafımızda olacak mı. 78 yaşında bir adam ölüyor 1 hafta sonra farkında oluyorlar. moralim bozuldu belki yanında biri olsa hastaneye yetiştirseler yaşayacaktı. mal mülkde evlatta yalan desene. elden ayaktan düştün mü bitti iş.