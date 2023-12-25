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Yalova'da 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yalova'da 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi Açıldı

Yalova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı çerçevesinde düzenlenen '100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi' açıldı. Serginin açılışında Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından 'Beşikten Mezara Kadar İlim ve Sanat' konulu bir konferans verildi. Sergi, Yalova Kent Müzesi'nde 25-30 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Yalova\'da 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi Açıldı
25.12.2023 - 19:52,
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Yalova'da 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi açıldı

YALOVA - Yalova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı çerçevesinde "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi" açıldı. Açılışın ardından Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından "Beşikten Mezara Kadar İlim ve Sanat" konulu konferans verildi.

25-30 aralık tarihleri arasından Kent Müzesi'nde ziyaretçileri kapılarını açan 100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi'nin açılış kurdelesini Vali Hülya Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Prof. Dr. Ümit Meriç ve sanatçılar birlikte kesti. Kaya ve beraberindekiler ardından Yalovalı sanatçıların ipek kozası, ebru, çini, hat sanatı ve el sanatları eserlerinden oluşan ve görücüye çıkarılan sergiyi gezdi.

Serginin açılışının ardından Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından "Beşikten Mezara Kadar İlim ve Sanat" konulu konferans verildi. Meriç, ilmin ölüp yeniden doğarken sanatın hiç ölmediğine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA
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