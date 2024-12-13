Yalova'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yalova'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Tamamladı

Yalova\'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Tamamladı

Yalova'da 45 günlük gemi adamı eğitimi başarıyla tamamlayan 20 polise sertifika verildi.

13.12.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'ya Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve zorlu geçen 45 günlük gemi adamı branş eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polis kursiyere sertifikaları verildi.

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 2024 yılı 9. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi. Polisler kurs boyunca temel denizcilik, deniz mevzuatı, deniz emniyeti ve gemi güvenlik emniyeti, harita bilgisi, denizde haberleşme gibi teorik eğitimlerin yanı sıra yüzme, boğulan kişiye müdahale, makine ve elektrik uygulamaları ile gemi sevk ve idaresi gibi birçok uygulama alanında zorlu bir eğitime tabi tutuldular. Eğitimlerini tamamlayan 20 polis, Türkiye'nin çeşitli illerindeki deniz limanı şube müdürlüklerinde görev yapacak.

Törende dereceye giren kursiyerlere sertifikalarını veren ve bir konuşma yapan Vali Hülya Kaya, Yalova'nın Türkiye'de gemi adamı branş eğitimlerinin gerçekleştirildiği 3 ilden birisi olduğunu ifade etti. Kaya, Yalova'nın bu kursu yapabilecek yeterlilikte donanım ve personele sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün 7 büro amirliği, 21 personel, 5 deniz aracı, 3 kara taşıtı, sualtı robotu, kurtarma robotu ve gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hem Yalova hem de Sualtı Grup Amirliği vasıtasıyla bölge illerde hizmet verdiğini söyledi. 45 günlük eğitimde bahseden Bitirik, eğitimlerin artan kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi ve mavi vatanda daha aktif görev alınabilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Yalova Deniz Liman Şube Müdürü Başkomiser Gökhan Çağlardere de Yalova, Çanakkale ve Samsun illerinde düzenlenen branş eğitimiyle donanımlı gemi adamları yetiştirdiklerini ifade etti. Kursiyerler ise zorlu bir eğitimi tamamlamaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Törene İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın da katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gemi Adamı, Denizcilik, Güvenlik, Politika, yalova, Eğitim, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da 20 Polis Gemi Adamı Eğitimi Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.