Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.11.2024 09:42
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen H.T.G. ve M.E'nin ikametleri ve 77 plaka aracında arama gerçekleştirdi. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramada, paketlenmiş 27 ayrı parça halinde 307,91 gram metamfetamin, paketlenmiş 6 ayrı parça halinde 3,40 gram esrar, 42 adet ekstazi hap, 6 hassas terazi ve 1 adet öğütücü ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.T.G tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.E ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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