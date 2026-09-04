Yalova\'da 420 Milyon Liralık Spor Yatırımı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde gerçekleştirilen ve planlanan spor yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, çocuk ve gençlerin sporla iç içe yetişmesi, spor kültürünün kentin tamamına yayılması ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Yalova Valiliği'nde düzenlenen toplantıda Vali Usta, kentin yüzölçümü bakımından küçük bir il olmasına rağmen gelişmişlik endekslerinde Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını belirtti. Usta, vatandaşlara hizmetin en kaliteli ve hızlı şekilde ulaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Spor yatırımlarını özellikle önemsediklerini vurgulayan Vali Usta, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olarak gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Spor kültürümüzün ilimizin her noktasında yaygınlaşmasını istiyoruz. Çağın hastalığı olan başta uyuşturucu ve madde bağımlılığı olmak üzere ekran bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı sporla meşgul ederek uzak tutmayı amaçlıyoruz" dedi.

Köylere 10 mini spor tesisi

Köy ziyaretleri ve okul ziyaretleri sırasında öğrencilerden, öğretmenlerden ve vatandaşlardan spor alanları konusunda çok sayıda talep aldıklarını aktaran Usta, bu doğrultuda 10 köyde mini amaçlı spor tesisi yapılacağını açıkladı. Bu yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanlığından 28 milyon lira kaynak sağlandığını belirten Usta, çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Okullara 25 milyon liralık spor yatırımı

Okulların spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla da 25 milyon liralık ödenek ayrıldığını ifade eden Usta, Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Çınaraltı Anadolu Lisesi'nde yeni spor alanları oluşturulacağını söyledi. Altınova Subaşı Hacı Ali Saruhan İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki mevcut spor alanının ise bakım ve onarımının gerçekleştirileceğini belirtti.

Hacımehmet'e 500 seyirci kapasiteli spor salonu

Yalova'nın tamamına hizmet verecek önemli yatırımlardan birinin Hacımehmet köyünde yapıldığını dile getiren Usta, başlangıçta yaklaşık 50 milyon lira bedelle planlanan spor salonu projesinin büyütüldüğünü söyledi. Projenin 500 seyirci kapasiteli, resmi müsabakaların oynanabileceği bir spor salonuna dönüştürüldüğünü belirten Usta, yatırımın toplam bedelinin 110 milyon liraya çıkarıldığını kaydetti. Usta, "Hacımehmet'te 110 milyon lira bedelle kapalı spor salonu yapıyoruz. Bu spor salonu resmi müsabakaların oynanabileceği ve Yalova'ya hizmet verecek bir spor salonu olacak. Temelini attık, çalışmalar başladı. İnşallah en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Fıstıklı'ya 18 milyon liralık spor kompleksi

Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünden de spor tesisi talebi geldiğini belirten Usta, burada sosyal donatı alanları, spor sahaları ve futbol sahalarının yer alacağı bir kompleks yapılacağını açıkladı. Proje için yaklaşık 18 milyon liralık kaynak oluşturulduğunu ifade eden Usta, köydeki genç nüfusun fazla olduğunu ve Fıstıklı'nın amatör futbol takımının bulunduğunu söyledi.

3 futbol sahasına tribün

Amatör ve Bölgesel Amatör Lig karşılaşmalarının oynandığı yerel futbol sahalarındaki tribün eksikliğinin giderilmesi amacıyla da çalışma yürüttüklerini belirten Usta, Akköy, Safran ve Sugören'deki futbol sahalarına tribün yapılacağını söyledi. İki sahadaki çalışmaların tamamlandığını aktaran Usta, Safran'daki tribün çalışmasının ise devam ettiğini ifade etti. İl Özel İdaresinin yıl boyunca amatör spor kulüplerine ve okullara destek verdiğini belirten Usta, bu yıl amatör spor kulüplerine yaklaşık 858 bin liralık malzeme desteği sağlanacağını, ilave desteklerle bu rakamın yaklaşık 1 milyon liraya ulaşabileceğini söyledi. Usta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde okulların spor malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da 5 milyon liralık ödenek ayrıldığını belirtti.

İl Özel İdaresinden yaklaşık 187 milyon lira

Vali Usta, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda Yalova'ya yaklaşık 420 milyon liralık yatırım kaynağı kazandırıldığını, İl Özel İdaresi bünyesinde ise spor tesisleri ve malzeme destekleri için yaklaşık 187 milyon liralık kaynak ayrıldığın açıkladı. Usta, "Hacımehmet Spor Salonu için 110 milyon lira, 10 köydeki spor tesisleri için 28 milyon lira, Fıstıklı spor sahası ve kompleksi için 18 milyon lira, dört okulun spor alanları için 25 milyon lira, futbol sahalarındaki tribün çalışmaları için yaklaşık 500 bin lira, amatör spor kulüplerine 858 bin lira ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde okullarımıza 5 milyon lira kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalova'da su kaynakları için akıllı sayaç ve gölet yatırımları

Vali Usta, spor yatırımlarının yanı sıra kentte su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için de önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yalova'da İl Özel İdaresi kapsamındaki 22 köyün 20'sinde akıllı sayaç sisteminin kullanıldığını aktaran Usta, bu sistemle tüketimin merkezden takip edildiğini ve kayıp-kaçakların önüne geçildiğini söyledi. İki yılda 323 kaçak su bağlantısının iptal edildiğini, 529 içme suyu arızasının giderildiğini ve 123 su deposunda bakım ve temizlik yapıldığını belirten Usta, su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla önemli tasarruf sağlandığını ifade etti.

Kentte 19 gölette yaklaşık 3 milyon metreküp su depolandığını ve 7 bin dekarın üzerinde alanın sulandığını aktaran Usta, yeni projelerle depolama kapasitesinin 3 milyon 185 bin metreküpe, sulama alanının ise yaklaşık 7 bin 150 dekara çıkarılacağını kaydetti.

Sugören Höyüktepe, Safran 2 ve Aktoprak göletlerinin de planlanan yatırımlar arasında olduğunu belirten Usta, mevcut ve planlanan gölet yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 900 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da katıldı.