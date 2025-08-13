Yangın Güvenliği Uzmanından Önemli Uyarılar

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; binalarda elektrik tesisatlarından dolayı çıkan yangınlarla ilişkin olarak; "Bütün binalar için kuru boru tesisatının olması, yangın dolaplarının aktif olarak çalışması gerekir" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde geçtiğimiz pazartesi meydana gelen olayda, 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri, öncelikle bebek ve çocukları binadan tahliye ederken, aşağıda bekleyen aileleri çocuklarına kavuştuğu anlarda gözyaşı döktü. Bir itfaiye eri, 14'üncü kattan aldığı çocuğu sırtında aşağı indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı. Yangın ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, binada mahsur kalan çoğunluğu çocuk, 30 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 8'i ambulanslarla tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Uzmanından öneriler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; binalarda çıkan yangınlarla ilgili vatandaşlara önerilerde bulundu. Kızılkan, "Konut binalarında alınması gereken güvenlik önlemleri, binaların yangından korunması hakkındaki mevzuat çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tanzim edilmiş olup, binalar 3 kategoride değerlendiriliyor: 21-50, 30-50, 30-51 ve üstü yapılar olarak bunlar belirlendi. Özellikle 21-50 dediğimiz yapılar; bodrum, zemin ve 6 kattan yüksek yapıları, içerisinde 5 kat, 6 kat olan yapıları değerlendirebiliyoruz. Bazılarında bodrum olmuyor. Bu yapılarda bireysel yangın güvenlik önlemleri alınması isteniyor. Her katta 1 adet yangın söndürme tüpü isteniyor. Doğalgaz kullananlar açısından, Kayseri geneline baktığımızda, Türkiye geneline baktığımızda doğalgazın yaygınlaştığını biliyoruz. Sayacın olduğu yere otomatik gaz kesici olması ve kombinin olduğu yerde menfezin sürekli açık tutulması istenmekte. Bu yönde yine kişilerin evlerinde 1 adet 6 kiloluk portatif söndürücü bulundurmaları tavsiye edilir. 21-50 ve 30-50 aralığına girdiğimizde ise, yani 7 kat ve üstü, burada özellikle 1 tane ortak kullanılan merdivenin kurulumu istenmektedir. Bu sayede dumanın daireler arasında diğer katlara geçişinin önlenmesi sağlanmakta, yanı sıra yangın merdiveninin olması özellikle istenmektedir. Elektrik şaft kapaklarında ise bir yangının herhangi bir kattan başlayarak diğer kata baca vazifesi görmek suretiyle ulaşmasını engellemek amacıyla yastıklama yapılması ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bütün binalar için kuru boru tesisatının olması, yangın dolaplarının aktif olarak çalışması gerekir"

Kızılkan; "Geçenlerde yaşadığımız yangının ana sebebi, 2. katta elektrik şaft bacasının bulunduğu bölümde teknik bir arıza sonucu yangın meydana gelmesi. Yastıklamanın yapılmamasına bağlı olarak bunun alt kattan üst katlara doğru ilerlemesi ve buranın baca vazifesi yapması nedeniyle, yoğun bir duman içerisinde kalan ikametgah sahiplerinin özellikle panik halinde kapılarını açması, beraberinde dumanın o daireden girip balkondan çıktığı olayı göz önüne aldığımızda, orada biz 12. katta bir yangın çıktığı fikri bizde ön plana çıkmasına rağmen, gerçekte bunun şaft kapağından geçen elektrik kablolarında bir teknik arıza sonucu yangın meydana geldiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Söndürme çalışmalarını yürütsek de en önemli çalışma burada kurtarma hadisesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle şunu söylüyoruz; Bütün binalar için kuru boru tesisatının olması, yangın dolaplarının aktif olarak çalışması gerekir. Bir yangın anında üst katta bulunanların, kendi dairelerinin kapılarının altına ıslak bez sermek suretiyle dumanın daire içine girişini önlerken, kapılarını mutlaka kapalı tutmalarını tavsiye etmekteyiz. Aksi halde kapılar açıldığında duman, o dairenin içerisine girmek suretiyle başta can kaybına, beraberinde ise ekonomik kayıplara sebep verecektir. Bu konuda duyarlı olmalarını kendilerinden rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ