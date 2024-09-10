İzmir\'de Engellilere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Bakımı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, engelli yurttaşların arızalanan tekerlekli sandalyelerine tıpkı bir hastane gibi tamir ve bakım hizmeti veriyor. Yamanlar yangınında tekerlekli sandalyesi hasar alan Fatma Arslan kısa süre içinde sandalyesine kavuşurken, istasyondan ücretsiz bakım, tamir ve şarj hizmeti alan diğer engelli bireyler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Konak'ta bulunan Engelli Hizmet Merkezi, engelli yurttaşlara yönelik çok sayıda hizmet veriyor. Ulaşımda zorluk yaşayan engelliler için engelsiz ulaşım araçlarıyla ulaşım desteği veren merkez, akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için şarj istasyonu hizmeti de sağlıyor. Merkezde bulunan Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu ise tekerlekli sandalyeleri adeta bir hastane gibi iyileştiriyor. Engelli yurttaşların hayatla en önemli bağlantısı olan tekerlekli sandalyeleri kısa süre içinde tamir edip sahibine teslim eden istasyon, bu hizmetten hiçbir ücret talep etmiyor. Kentte kısa süre önce meydana gelen Yamanlar yangınında Zübeyde Hanım Mahallesi Manolya Apartmanı'ndaki evi yanan ve o sırada yangın merdiveninde bulunan tekerlekli sandalyesi zarar gören Fatma Arslan isimli yurttaş da sandalyesini istasyona gönderdi. Aracı tamir eden istasyon görevlileri, engelsiz ulaşım aracıyla tekerlekli sandalyeyi engelli yurttaşın bulunduğu eve ulaştırdı. Arslan ile istasyondan tamir ve bakım hizmeti alan diğer engelli yurttaşlar, verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirtti.

Ücretsiz bakım ve onarım hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu Sorumlusu Ozan Albağa, "İstasyonumuzda manuel ya da akülü tekerlekli sandalyelerin arızalanması sebebiyle hareketliliği kısıtlanan engellilere yönelik tekerlekli sandalyelere ücretsiz bakım ve onarım desteği sunuyoruz. Eğer kişi kendisi gelemiyorsa engelsiz ulaşım araçlarımızla sandalyeyi bulunduğu noktadan alıyoruz ve istasyonumuza getiriyoruz. Araca gerekli tamirat yapıldıktan sonra vatandaşımız tekerlekli sandalyesini teslim alıyor. Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu olarak kullanılmayan tekerlekli sandalyeleri de talep oluşturan engelli vatandaşlarımızdan alıyoruz ve atölyemizde kullanılabilir bir tekerlekli sandalye haline getiriyoruz. Bu dönüştürülen sandalyeleri de tamir hizmeti alan engeli yurttaşlarımıza tamir süresi bitene kadar temin ediyoruz" bilgisini verdi.

Yangında hasar gören sandalyesine kavuştu

İzmir'de meydana gelen orman yangını sonucu Zübeyde Hanım Mahallesi Manolya Apartmanı'ndaki evi yanan 52 yaşındaki Fatma Arslan'ın, tekerlekli sandalyesi de hasar gördü. Bunun üzerine Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu'na başvuran Arslan, kısa süre içinde tamir edilen aracına kavuştu. Kemoterapi tedavisi gören ve yangın sırasında Çiğli'de oturan ablasının evinde olduğunu belirten Arslan, "Yangından dolayı binamızda hasar oldu. Sandalyem o sırada yangın merdivenindeydi ve hasar aldı. Biz de onu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Arabamın tamiri yapılıp araçla geri getirildi. Çok teşekkür ederim, mutlu oldum. Araçları arızalanan engelli arkadaşlarım İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvursun. Biz başvurduk ve hemen geldiler. Tamirden sonra da hemen geri getirildi. Ben 31 yıldır yürüme engelliyim ve 8 aydır kanser tedavisi görüyorum. Sık sık hastaneye gidiyorum. Tekerlekli sandalye benim için çok önemli" diye konuştu.

"Burası benim arabamın hastanesi"

65 yaşındaki engelli vatandaş Ayhan Gülseçer de tekerlekli sandalyesini teslim aldığında sevinç gözyaşları döktü. Felç sebebiyle yürüme güçlüğü çeken tekerlekli sandalye kullanıcısı Gülseçer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği akülü sandalye ile her işimi görebiliyorum. Dün Buca Şirinyer'de lastiğim patlayınca aracımı tamir ettirmeye geldim. 5 dakikada işimi hallettiler, çok şükür. Mutlu olmamak elde değil. Bana 10 tane lüks arabayı verseler, kullanamadıktan sonra ne yapayım? Bu sandalye benim ayağım. 5 dakikada tamir edilmiş olması para ile ölçülecek bir iş değil. Burası benim arabamın hastanesi oldu. Sandalyem tamir edilirken bana yedek bir sandalye de verdiler. Yorulmadan işimi halledebildim" dedi. Gülseçer, kentlerin erişilebilirliğiyle ilgili de " Norveç'e gittim, geldim; bence burası daha iyi. Allah razı olsun" yorumunda bulundu.

"Para vermedik"

Tekerlekli sandalyesini bakıma sokan 27 yaşındaki engelli vatandaş Hüseyin Dağlı da "Tekerlekli sandalyemin aküsü çabuk bitiyordu. Aldığımdan bu yana bakım yaptırmamıştım. Bir sorun var mı diye öğrenmek için dün istasyona getirdim. Bana yedek bir sandalye verdiler ve bugün teslim almaya geldim. Aracımın tekerlekleri değişiyor, aküsüne bakılıyor ve temizliği yapılıyor. Belediyemizin bu hizmeti çok güzel. Gerektiğinde yardımcı oluyorlar, gelip bulunduğumuz yerden bizi alıyorlar" sözlerine yer verdi. - İZMİR