Yangın Müskil Evi Küle Çevirdi

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Sigortadan çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

Talihsiz yaşlı adam aniden büyüyen yangına banyoda yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sigortanın kısa devre yapması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangında müstakil ev küle döndü. Yangına banyoda yakalanarak dumandan etkilenen talihsiz yaşlı adam ve içeride bulunan eşi ambulansta tedavi edildi.

Olay, saat 22.15 sularında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Üçsaray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir müstakil evde yangın çıktı. Sigortanın kısa devre yapması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda, kısa sürede evin içini yoğun duman kapladı. Yangına banyoda yakalanan mülk sahibi K.G. isimli erkek şahıs ve içerideki diğer 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangından etkilenen yaşlı çift ambulansta tedavi edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan K.G. ile eşi H.G., sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Diğer 5 kişi ise şans eseri yangından yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da yapıldığı ev küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, soğuk havada dışarıda kalan mülk sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.