Yangında şehit olan orman muhafaza memuru son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Orman Muhafaza Memuru Enes Kızılyar, Karabük'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Eskişehir Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli ve 25 yaşındaki Enes Kızılyar memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Karabük Sevgi Pınarı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Bakan Kacır, Enes Kızılyar'ın babası Ayhan ve yakınları ile görüşerek taziyede bulundu. Orman Muhafaza Memuru Enes Kızılyar'ın babası Ayhan Kızılyar, son kez oğlunun tabutuna sarıldı. Kızılyar'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. - KARABÜK