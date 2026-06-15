Yapay Zeka Filmi 'Gerçek Ötesi' Ödül Aldı

(İSTANBUL) - Tamamı yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk uzun metraj belgesel film olarak sinema tarihine geçen Alkan Avcıoğlu imzalı "Gerçek Ötesi" (Post Truth), İtalya'nın Asolo Sanat Film Festivali'nde En İyi Sanat Filmi Ödülü'nün sahibi oldu.

Yönetmen Alkan Avcıoğlu imzasını taşıyan "Gerçek Ötesi", uluslararası festival yolculuğunda yeni bir başarıya daha imza attı. Uluslararası prömiyerini Varşova Film Festivali'nde gerçekleştiren ve İtalya'daki FrontDoc festivalinden Seyirci Ödülü ile dönen film, bu kez dünyanın en eski sanat filmi festivallerinden biri kabul edilen Asolo Sanat Film Festivali'nden büyük ödülle döndü.

İtalya'da 12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen festivalin Uluslararası Sanat Filmi Yarışması'nda jüri karşısına çıkan "Gerçek Ötesi", En İyi Sanat Filmi Ödülü'ne layık görüldü. Bu sonuçla film, uluslararası bir festival jürisi tarafından ödüllendirilen ilk uzun metraj yapay zeka filmi olarak sinema tarihine geçti.

Ödül töreninde konuşan Avcıoğlu, Amerikalı besteci ve sanat kuramcısı John Cage'in ünlü sözünü hatırlatarak, "İnsanların yeni fikirlerden neden korktuklarını anlamıyorum. Ben eski fikirlerden korkuyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan yönetmen Federico Greco başkanlığındaki festival jürisi, ödül gerekçesinde filmin yalnızca yapay zeka teknolojisini kullanmakla kalmadığını, aynı zamanda onu filmin temel anlatı unsuruna dönüştürdüğünü vurguladı.

Jüri açıklamasında, "Teknolojik aracı mesajın kendisine dönüştüren film, dijital çağda gerçekliğin çözülüşünü sorgulayan güçlü bir düşünme alanı yaratıyor. Hakikat sonrası dönemi yalnızca anlatmakla kalmıyor, onu bizzat sahneliyor. Bu yönüyle belgesel kavramını yeniden tanımlayan öncü bir yapıt" ifadelerine yer verildi.

TARKOVSKY'NIN İZİNDEN GELEN FESTİVAL

1973 yılında Venedik Bienali bünyesinden ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşan Asolo Sanat Film Festivali, sinema ile çağdaş sanat arasındaki ilişkiye odaklanan dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Festival, ilk büyük ödülünü ünlü Rus yönetmen Andrei Tarkovsky'nin kült yapımı Andrei Rubleve vermesiyle de sinema tarihinde özel bir yere sahip. Yarım asrı aşan geçmişi boyunca yenilikçi sinema anlayışlarını destekleyen festival, bu yıl da yapay zeka ile üretilmiş bir filmi ödüllendirerek dikkat çekti.

GERÇEKLİK ALGISINI SORGULAYAN BİR BELGESEL

102 dakikalık "Gerçek Ötesi", yapay zekayı yalnızca teknik bir üretim aracı olarak değil, insanlığın teknolojiyle kurduğu ilişkiyi sorgulayan kavramsal bir zemin olarak kullanıyor.

Film, Endüstri Devrimi'nden Silikon Vadisi'ne uzanan anlatısıyla hakikat kavramının dönüşümünü incelerken, bilgi bombardımanı altında yaşayan modern insanın gerçeklikle kurduğu ilişkiyi mercek altına alıyor. Yapım, deneysel belgesel diliyle tanınan Godfrey Reggio, Adam Curtis ve Chris Marker gibi isimlerin sinema yaklaşımından ilham alıyor.

İKI YILLIK YAPAY ZEKA ÜRETİMİ

Senaryosunu Alkan Avcıoğlu ile multidisipliner sanatçı Vikki Bardot'nun birlikte kaleme aldığı film için yaklaşık iki yıllık bir üretim süreci yürütüldü. Bu süreçte 60 saate yakın görüntü havuzu oluşturulurken, yapay zeka araçlarıyla binin üzerinde özgün görsel ve sekans üretildi.

FESTİVAL YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Türkiye'de gösterime girdiği dönemde sinema yazarları ve eleştirmenlerin yılın en dikkat çekici yapımları arasında gösterdiği "Gerçek Ötesi", uluslararası festival yolculuğunu sürdürüyor.

Film, önümüzdeki dönemde Asya prömiyerini Bucheon Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Ardından Avustralya'daki Revelation Perth Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak olan yapım, 2026 yılı boyunca Almanya'dan Brezilya'ya uzanan birçok önemli festivalde gösterilmeye devam edecek.