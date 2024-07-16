Yaralı Kartal Mut'ta Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Kartal Mut'ta Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kartal Mut\'ta Tedavi Altına Alındı

Mersin'in Mut ilçesinde çoban tarafından yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Kartal, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya salınacak.

16.07.2024 22:56
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MERSİN'in Mut ilçesinde çoban tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yalnızcabağ Mahallesi'nde hayvanları otlattığı esnada yaralı halde kartal bulan Hasan Çeşme, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kartalı bulunduğu yerden alan ekipler, hayvanı şube müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.

Kartal, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: DHA

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