Yarbay Melih Gülova şehadetinin yıldönümünde Manisa'da anıldı - Son Dakika
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Yerel

Yarbay Melih Gülova şehadetinin yıldönümünde Manisa'da anıldı

Yarbay Melih Gülova şehadetinin yıldönümünde Manisa\'da anıldı
12.06.2025 10:34  Güncelleme: 10:37
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatlarından Şehit Yarbay Melih Gülova, şehadetinin yıldönümünde Manisa Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman evlatlarından Şehit Yarbay Melih Gülova, şehadetinin yıldönümünde Manisa Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Gazi Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Manisa Şehitliğinde gerçekleştirilen törene, şehidin devre arkadaşları, ailesi, silah arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Manisa Şehitliği'nde düzenlenen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualar, şehidin ruhuna hediye edilirken, törende duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları ve gururun bir arada olduğu törende Yarbay Melih Gülova'nın cesareti, fedakarlığı ve millet sevgisi bir kez daha yad edildi.

Törene şehidin devre arkadaşı Numan Erdeğer ve ailesi, Hıdır Solmaz, Ali Güleç, Ünal Güney, Ahmet Akdoğan, Oğuz Kayıhan, Abdullah Özmen, Teoman Erdeğer ve ailesi ile kardeşi Selçuk Gülova, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Gazi Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve Gazi Selami Pazar da katıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, törende yaptığı konuşmada, "1963 yılında Bursa'da doğan Yarbay Melih Gülova, askerlik mesleğini bir hayat amacı olarak seçmiş ve hayatını bu uğurda adanmışlıkla sürdürmüştü. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ikinci kez gönüllü olarak görev yaptığı sırada, hain bir mayın saldırısı sonucu 10 Haziran 2007'de şehit düşen Yarbay Gülova, hem bir kahraman hem de ileri görüşlü bir lider olarak hatırlıyoruz. Şehit Yarbay, terörle mücadelenin sadece silahla değil, aynı zamanda akıl ve teknolojiyle yapılması gerektiğine inanarak, yerli İnsansız Hava Araçları (İHA) projelerinin temellerinin atılmasında önemli rol oynamıştı. Gabar Dağı eteklerinde Özdemir Bayraktar'a söylediği 'Komutanım, artık bu kanı durduracak bir çare bulmalıyız' sözleri, geleceğe kazınmış bir vasiyet olarak hafızalarda yer etti. Yarbay Melih Gülova artık yalnızca bir isim değil. O, bu milletin gökyüzündeki gözcüsü ve yüreğimizdeki sönmeyen ışığıdır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarbay Melih Gülova şehadetinin yıldönümünde Manisa'da anıldı - Son Dakika

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