Yaren Leylek ve Adem Amca'nın 15. Buluşması

27.02.2026 14:16
Yaren leylek, 15 yıl ardından Adem amca ile buluştu. Yanlışlıkla Nazlı sanıldı.

Türkiye'nin en özel dostluk hikayelerinden biri olan Yaren leylek ile Adem amca, bu yıl da bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Eskikaraağaç'a yuvaya gelenin Nazlı olduğu sanılırken, Adem amcanın kayığına konmasıyla Nazlı değil, Yaren olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da 15 yıldır baharın gelişini simgeleyen buluşma bu yıl da gerçekleşmesi herkesin yüzünü güldürdü. Yaren leylek, uzun göç yolculuğunun ardından geçtiğimiz gün 24 Şubat tarihinde Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına döndü. Ancak Adem amcanın kayığına konmayınca, Yaren değil Nazlı sanıldı. Adem Amca, günlerdir "Acaba gelir mi?" diye gökyüzünü izlerken, kayığına konan Yaren ile birlikte ilk pozunu verdi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in, "Köyün ilk gelen leyleği hep Yaren oluyordu. Bu seferde ilk gelen leylek, Adem amcanın kayığına konmayınca biraz üzüldük. Ama meğer o Yarenmiş. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Yerel, Doğa, Son Dakika

15:55
