Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Görev Süresi Doluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Görev Süresi Doluyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart 2024'te sona eriyor. Yüksek Mahkeme'nin 348 üyesi, 25 Mart'ta yeni başkanı belirlemek için sandığa gidecek. Başkan adayları, 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu almak zorunda.

21.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doluyor.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doluyor.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek. Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek, seçilmek için adayların, 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Görev Süresi Doluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
14:49 Baltimore’da Terk Edilmiş Evler 1 Dolardan Satılacak Baltimore'da Terk Edilmiş Evler 1 Dolardan Satılacak
14:35 Ceyda Düvenci’nin yeni sevgilisi Güçlü Mete’nin eski eşi ortaya çıktı Ceyda Düvenci'nin yeni sevgilisi Güçlü Mete'nin eski eşi ortaya çıktı
13:51 ’1 alana 1 bedava’ kampanyası rafları boşalttırdı '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı
13:34 Cezaevi nakil aracı devrildi: 1’i ağır 11 yaralı Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
13:22 Diyarbakır’da PKK simgesi kıyafetlerle nevruz etkinliğine katılan 7 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da PKK simgesi kıyafetlerle nevruz etkinliğine katılan 7 kişi gözaltına alındı
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:39 Trabzon Barosu’na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz Trabzon Barosu'na üye 61 avukattan tutuklanan 5 taraftar için sessiz protesto: Sadece adalet bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 14:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Görev Süresi Doluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement