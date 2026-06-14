Yargıtay'dan emsal karar: "Seni sevmiyorum" demenin bedeli ağır oldu - Son Dakika
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Yargıtay'dan emsal karar: "Seni sevmiyorum" demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay\'dan emsal karar: "Seni sevmiyorum" demenin bedeli ağır oldu
14.06.2026 09:39
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında eşine "Seni sevmiyorum, sevgim bitti" diyen kadını kusurlu buldu. Kararda, bu sözlerin evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan davranışlar arasında değerlendirildiği belirtilirken, kararın benzer davalar için emsal niteliği taşıyabileceği ifade edildi.

  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında "Seni sevmiyorum, sevgim bitti" diyen kadını kusurlu buldu.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Hem kadın hem de erkek taraf davacı oldu. Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bulup, davacı karşı davalı kadının davasını kabul edip çifti boşadı. Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı emsal kararla kadını da kusurlu buldu. 

Yargıtay'dan emsal karar:

"SENİ SEVMİYORUM" DİYEN KADIN KUSURLU BULUNDU

Yargıtay'ın kararında, "Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek 'Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve ben eşimi sevmiyorum sevgim bitti' dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı. -

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yargıtay, Hukuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu - Son Dakika

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