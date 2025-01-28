Yarıyıl Şenliği coşkusu Altınova Mahallesi'nde - Son Dakika
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Yarıyıl Şenliği coşkusu Altınova Mahallesi'nde

Osmangazi Belediyesi, Yarıyıl Şenliği etkinlikle öğrencileri bir araya getirerek Altınova Mahallesi'nde düzenlediği tiyatro oyunu ile maden ocaklarının köylere verdiği zararları topluma aktarmayı hedefliyor.

28.01.2025 21:47
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Yarıyıl Şenliği coşkusu Altınova Mahallesi'ne taşındı

Maden ocağının köylerine verdiği zararı tiyatro ile duyuruyorlar

BURSA - Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmesi adına düzenlenen Yarıyıl Şenliği coşkusunu Altınova Mahallesi'ne taşıdı. Altınova Spor Tesisleri'nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde sahnelenen 'Doğanın Gözyaşı' adlı tiyatro oyunu, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu Yarıyıl Şenliği ile Osmangazili öğrencileri birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Tatilin ilk haftasında Yunuseli Mahallesi'nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikler ile yüzlerce çocuğun güzel hatıralar biriktirmesini sağlayan Osmangazi Belediyesi, Yarıyıl Şenliği coşkusunu tatilin ikinci haftasında Altınova Mahallesi'ne taşıdı. Altınova Spor Tesisleri'nde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nde bir hafta süresince düzenlenecek olan etkinlikler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği 'Doğanın Gözyaşı' oyunuyla başladı. Köylerinin tek geçim kaynağı olan fıstık çamı ormanlarını maden şirketlerine karşı savunmak için verdikleri mücadeleyi sahneledikleri oyunla başarılı bir şekilde anlatan Kozak Yukarıbey Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çadırda oturacak yer kalmazken bazı aileler sahnelenen oyunu ayakta izledi.

Doğanın Gözyaşı adlı tiyatro oyununda köylerinin gelenek, görenek ve köylerine zararı olan maden ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyi anlattıklarını ifade eden Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu Oyuncuları, "Köy halkımız, çam ağaçlarından topladıkları çam fıstıkları ile geçimini sağlıyor. Maden şirketleri çam ağaçlarımıza zarar verdi. Oynadığımız oyunda bunu dile getiriyoruz. Bu oyun ile inşallah sesimizi duyururuz ve bu madenlere bir çare bulunur. 3 yıldır tiyatro yapıyoruz. Tiyatro sayesinde özgüvenimiz geldi. Biz hem oyun oynuyoruz hem de çok eğleniyoruz. Osmangazi'de olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu Yönetmeni Tuncay Akdeniz, "Köy tiyatrolarıyla köylerde ki örf ve adetlerle ilgili oyunlar çıkartıyoruz. Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu oyuncularımız, sahneledikleri oyunda maden ocaklarının köylerinde oluşturduğu sıkıntıları anlattı. Oyuncularımız örf, adet ve kültürlerini oynadıkları oyunla izleyiciye aktarıyor. Bizi burada ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yarıyıl Şenliği coşkusu Altınova Mahallesi'nde - Son Dakika

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