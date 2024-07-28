Yerel

Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Yasak havuza giren çocuklar, korkuttu

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi.

Karacabey ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemeyi süs havuzlarında buldu. Yasak olan havuzlara giren çocuklar serinlemenin keyfini yaşarken, onları görenlerin ise yürekleri ağzına geldi. Hem havuzda boğulma, hem de ışıklandırma sisteminden oluşabilecek elektrik kaçağını hiçe sayan çocuklar, bir sorun yaşamadan çıkmaları herkese derin bir nefes aldırdı.