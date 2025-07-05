Yaşar Aydın\'dan Aşure İkramı

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl da geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla bu yıl da aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İşyerinde kazanlarla aşure pişiren Aydın, müşterilerine ve merkez Yüreğir ilçesinde de iş yerinin bulunduğu mahalledeki vatandaşlara yüzlerce aşure ikram etti.

Aşure dağıtımını yapan Yaşar Aydın, "Muharrem ayımızı tebrik ediyorum. İnşallah, mübarek Muharrem ayının hikmetlerinden faydalanırız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah ülkemizi ve milletimizi bütün kötülüklerden korusun" dedi. - ADANA