Yaşar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Yaşar Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Yaşar Üniversitesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

12.07.2024 12:03
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Yaşar Üniversitesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte Dekanı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya "Psikolojik Doğurguları Bakımından 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı seminerde darbe girişiminin psikolojik sonuçlarını anlattı.

Yaşar Üniversitesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, demokrasi şehitleri ve gazilerine saygı duruşu ile başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek'in açılış konuşmasının ardından, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte Dekanı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya "Psikolojik Doğurguları Bakımından 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı seminer verdi.

Anma etkinlikleri kapsamında Bilim Kültürü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erman Kaplama'nın "İyi Yönetim İlkeleri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı programı da Yaşar Üniversitesi Radyosu'nda yayınlandı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi ile kitap ve makale sergisi de açıldı. Yaşar Üniversitesi Cep Sineması'nda üç farklı belgesel gösterimi yapıldı.

"Demokrasi, haklarımızın ve adaletin teminatıdır"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını söyleyerek, "15 Temmuz, yalnızca bir direnişin değil, aynı zamanda bir dirilişin sembolüdür. Milletimizin, demokrasiye olan bağlılığı ve milli iradeye duyduğu saygı, tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Bu direniş ruhunu ve milli birliği canlı tutmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Milli birlik ve beraberlik, toplumumuzun temel taşıdır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmeli, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmeliyiz. Bu bilinçle, her ferdimizin ülkemizin bir yapıtaşı olduğunu unutmamalı ve aidiyet duygumuzu güçlendirmeliyiz. Ancak bu şekilde, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebiliriz. Demokrasi, milletin iradesinin en yüce değer olduğunu vurgulayan bir sistem olmakla birlikte özgürlüklerimizin, haklarımızın ve adaletin teminatıdır. Vatanımızı bu bilincin temellerine inşa eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, milli birlik ve demokrasi yolunda ilerleyerek, ona her zamankinden daha çok sahip çıkarak bu doğrultudaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz'a psikolojik bakış

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte Dekanı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin psikolojik etkilerini anlattığı seminerde şunları söyledi: "Bu olay, Türk halkının sarsılmaz ruhunun ve demokrasiye olan bağlılığının bir kanıtıdır. Halkın direnişi ve milli iradeye sahip çıkması, darbenin başarısız olmasında kilit rol oynadı. Tüm darbe girişimlerinde olduğu gibi 15 Temmuz olayı sırasında ve sonrasında olanlar toplumun tüm kurumlarını derinden etkilemiştir. Bu olay sonrasında toplumda bazı psikolojik etkiler gözlemlendi. Darbe girişimi, birçok kişi için travmatik bir olaydı. Şehir sokaklarında tankların ilerlemesi, savaş uçakları ve helikopterlerin sesi ve bombalar ve silah sesleri korku ve kaos ortamı oluşturdu. Sivil bireyler insanların yaralandıklarına, öldüklerine tanıklık etti. Birçok kişi anksiyete, aşırı tetikte olma ve kabuslar gibi travma sonrası stres bozukluğu belirtileri yaşadığını bildirdi. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından, toplumda bir birlik ve dayanışma duygusu güçlendi. Birçok kişi, bu süreci milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir deneyim olarak yaşadı. Darbe gecesi ve sonrasında, sosyal medya önemli bir bilgi kaynağı ve duygusal destek aracı olarak kullanıldı. Bu, bazı bireylerde bilgi kirliliği ve yanlış bilgilendirme nedeniyle ekstra strese yol açtı. Olayın tekrarlanma olasılığına karşı duyulan tedirginlik, bireylerde uzun süreli kaygı durumlarına neden oldu. Hükümet, darbe girişiminden etkilenenlere psikolojik destek sağlamak için danışmanlık hizmetleri ve travma hakkında kamu bilinci kampanyaları gibi çeşitli programlar başlattı."

Prof. Dr. Çetinkaya, "Bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanı, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığımızla korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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