Yasin Özdemir\'e Veda Ziyareti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den veda ziyareti.

20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir, 5 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza attı. Müdür Özdemir, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanırken, yerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir getirildi. Vali Aygöl, "İl Müdürü Yasin Özdemir'e şehrimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK