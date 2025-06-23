Yaşlı Refahı Paneli Kastamonu\'da

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek panelde, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalar ele alınacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde gerçekleşecek Yaşlı Refahı Paneli'nde aktif ve sağlıklı yaşlanma, hayat boyu öğrenme ve kuşaklar arası dayanışma gibi kritik konular masaya yatıracak. Kastamonu'da KUZKA Merkez Bina Konferans Salonu'nda 25 Haziran'da gerçekleştirilecek panele, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erkan Güvenç, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve ilgili kurum kuruluş temsilcileri ile yaşlı bireylerin katılımı bekleniyor.

Yaşlılık politikaları TR82 Bölgesi özelinde değerlendirilecek

İki oturum halinde gerçekleştirilecek panelde, ilk olarak kurumsal hizmetler ve politikalar ele alınacak. Sağlık Bakanlığı, TÜİK ve KUZKA'dan uzman isimlerin sunum yapacağı oturumda, yaşlılara yönelik sağlık, sosyal ve demografik hizmetler ile ilgili bilgiler paylaşılacak. İkinci oturumda ise aktif yaşlanma, kuşaklar arası etkileşim ve yaşam boyu öğrenme başlıkları konuşulacak. Kastamonu, Çankırı ve Sinop üniversitelerinden akademisyenlerin katkı sunacağı oturumda, bölgesel sosyal politika önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alınacak.

Yaşlı refahı için bölgesel iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölge valilikleri ve üniversitelerin destek verdiği panel, yaşlanan nüfusa yönelik sürdürülebilir ve katılımcı politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - KASTAMONU