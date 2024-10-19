Yatağan'da Gündüz Bakımevi Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Yatağan'da Gündüz Bakımevi Açılışı Gerçekleşti

Yatağan\'da Gündüz Bakımevi Açılışı Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Aras'ın vaadi doğrultusunda Yatağan ilçesinde yeni bir gündüz bakımevini açtı. Açılış törenine yerel protokol ve vatandaşlar katıldı. Bakımevi, çalışan aileler için önemli bir hizmet sunacak.

19.10.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın vaatlerinden biri olan gündüz bakımevlerinden ilki Yatağan ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okul öncesi çocuklar için gündüz bakımevi projelerine devam ediyor. Özellikle çalışan ailelere büyük kolaylık sağlayan gündüz bakımevlerine Büyükşehir Belediyesi bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olan gündüz bakımevlerinden biri olan Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 27.Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi içerisinde yer alan gündüz bakımevi 40 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermeye başladı.

Cansu Karadağlı; "Çocuğumu emanet edebileceğim bir yer bulamadığım anda Büyükşehir Belediyesi'nin kreş çalışmasını duydum ve çok mutlu oldum"

Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi açılışında konuşan velilerden Cansu Karadağlı; "Çocuğa yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Güvenli ve sağlıklı etkinlikler çocuklarımızın gelişmesi için çok önemli. Çalışan bir anne olarak gözüm arkada kalmayacak. Yatağan'da tam gün çocuğumu emanet edebileceğim bir yer bulamadığım anda Büyükşehir Belediyesi'nin kreş çalışmasını duydum ve çok mutlu oldum. Burada herkes güler yüzlü, çocuklar kreşe hemen alıştı. Burası güvenli, temiz. Mutlu bir anne mutlu bir aile demek bu sürece katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim"

Velilerden Fatoş Karatan'da açılışta şunları söyledi; "Kreşimiz çocuklarımızın sosyal becerilerinin, hayal güçlerinin gelişeceği bir yer olacak. Çocuklarımızın mutlu bireyler olması için kreş hizmeti çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Başkan Aras; "Biz insanları mutlu etmek için varız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi açılışında; "Seçimlerden önce ilçe belediye başkanlarımızla ilçelerimize neler yapabiliriz, eksikleri nelerdir diye konuşarak vaatlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmıştık. İlçelerimize gündüz bakımevleri kazandıracağımızı vaat etmiştik. Yatağan ilçemizde de gündüz bakımevi ihtiyacı vardı. Daha önce Büyükşehir Belediyemizin açtığı Yüzme Havuzu ve Sosyal tesisinde bulunan alanı ekiplerimiz kısa sürede gündüz bakımevine çevirdiler. Bu önemli hizmeti aydınlık bir Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız için hayata geçirdik. Bizim hedefimiz Dünya Kenti Muğla derken kadınların, çocukların rahatça gezeceği, hiçbir kadının şiddet görmediği, hayvanların, doğanın zarar görmediği bir şehir hayal ediyoruz. Biz insanları mutlu etmek için varız. Seydikemer ve Ortaca ilçemizde de gündüz bakımevi açmak için çalışmaları başlattık. Ayrıca Seydikemer ilçemizde üniversite öğrencilerimiz için yurt yapımı çalışmalarına da başladık." dedi.

Türkiye'de insanların geçinmekte zorlandığını, eğitim, kırtasiye, pazar gibi alışverişlerinde harcamalarını kısıtladığını söyleyen Başkan Aras Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların her alanda yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan Aras; "Üniversite öğrencilerimiz için ulaşımı 1 TL yaptık. Kırtasiye, eğitim, kıyafet yardımlarımızı yüzde 65 arttırdık. Sabahları üniversite öğrencilerimize çorba ikramımız devam ediyor. Halk Kart uygulamamızı da yüzde 110 arttırdık. Emeklilerimizin, üreten çiftçimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, can dostlarımızın tüm gücümüzle yanında olmaya devam edeceğiz. Muğla'mızda devam eden yangınlardan etkilenen köylülerimizin, bal üreticilerimizin de yanında olacağız. Bu güzel tesisin açılışında emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Burada fikri, irfanı, vicdanı hür, Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet fidanları yetişecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yatağan'da Gündüz Bakımevi Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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