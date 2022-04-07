Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

07.04.2022 10:02
Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı, yazar Zekeriya Efiloğlu, SANKO Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı, yazar Zekeriya Efiloğlu, SANKO Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın da katılımı ile SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Efiloğlu, Daire Başkanlığı olarak SANKO Üniversitesi ile her zaman iş birliği yaptıklarını söyledi.

Gençlere yönelik dört gün sürecek büyük bir gençlik festivali yapmayı düşündüklerini belirten Efiloğlu, "Mayıs Ayında düzenlenecek gençlik festivali gençlerin kendini ifadece edebileceği bir festival olacak. Festivalin paydaşlarından birisi de SANKO Üniversitesi" dedi.

Gençlik festivalinde birçok ünlü sanatçı, DJ performanslar, ses yarışması, sportif yarışmalar ve aktiviteler olacağını anlatan Efiloğlu, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde gençler ses yarışmasına katılabilecek. Ses yarışmasında dereceye girenlere single çalışması yapılacak. Birçok dalda yarışacak yarışmacılardan dereceye girenler ödüllendirilecek. Üniversite öğrencilerimizin katılımı çok önemli. Sizlerle birlikte güzel bir festivale imza atalım."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin ihtiyaçları ve taleplerine yanıt verecek, birçok avantaj ve ödüllerin bulunduğu "Genç Gaziantep" uygulamasına da değinen Efiloğlu, "Uygulama geliştirilmeye çok açık. İçinde gençlerin çok rahat kullanabileceği özellikler ve imkanlar var" ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, sunumunun ardından Efiloğlu'na verdiği bilgiler için teşekkür ederek, hediye takdim etti. - GAZİANTEP

Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Gaziantep, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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