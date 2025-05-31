Yazar Fahrettin Çelik\'e Eğitime Katkılarından Plaket

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Yazar Şair Fahrettin Çelik'e eğitime katkılarından dolayı plaket verildi.

Samsat ilçesinin kamuoyuna tanıtılması, objektif ve yapıcı habercilik ve Samsatlı gençlerin okumaya özendirilmesinde önemli katkıları olan, Samsatlı Yazar, Şair ve Gazeteci Fahrettin Çelik'e Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına plaket takdim edildi.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Belediye Başkanı Halil Fırat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'ın katıldığı törende Yazar Fahrettin Çelik'e plaketini Kaymakam Yaşar Artar verdi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Yazar Fahrettin Çelik, kendisinin doğup büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği coğrafyada takdir edilmiş olmasının kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Çelik, "Hayatta iken takdir edildiğini görmek, emeklerinin boşa gitmediği düşüncesi insanı mutlu ediyor. Bu güne kadar onlarca belge, ödül, plaket aldım ama Samsat ilçesinde sadece sözlü teşekkür edilmesi bile benim için daha değerli. İlçemiz kaymakamı, belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve bütün Samsat halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Samsat İlçe Kaymakamı Yaşar Artar ve Belediye Başkanı Halil Fırat'ta, Yazar Fahrettin Çelik'i tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN