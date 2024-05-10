Yazar Sunay Akın'a İlkadım Onur Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yazar Sunay Akın'a İlkadım Onur Ödülü

Yazar Sunay Akın\'a İlkadım Onur Ödülü

Eğitim-İş Sendikası Samsun Şubesi tarafından düzenlenen İlkadım Onur Ödülü Gecesi'nde yazar Sunay Akın'a ödül verildi.

10.05.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Eğitim- İş Sendikası Samsun Şubesinin bu yıl 3'ncüsünü düzenlediği İlkadım Onur Ödülü Gecesinde yazar Sunay Akın'a ödül verildi.

Eğitim- İş Sendikası Samsun Şubesi tarafından Atakum Sanat Merkezinde İlkadım Onur Ödülü Gecesi düzenlendi. Törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Eğitim- İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer de katıldı.

Eğitim- İş Samsun Şube Başkanı Gündüz, şöyle konuştu:

"Her geçen gün ülkemizde, cumhuriyet kazanımlarına olan, saldırılar kat be kat devam etmekteydi, biz de bu farkındalığı yaratmak adına bir ödül düzenledik ve hazırladığımız ödüle İlkadım Onur Ödülü adını koyduk. Bu yıl 3.'sünü düzenliyoruz. Onun için bir komisyon oluşturuyoruz, çeşitli adaylar oluyor, komisyon vasıtasıyla Google anket yöntemiyle seçilen adaylar, anket vasıtasıyla soruluyor. Anketten çıkan değerli arkadaşlarımıza ödüllerimizi veriyoruz. Bu yıl da bu oylama sonucu çok değerli yazarımız Sunay Akın çıktı. İyi ki bizlerle oldu. İyi ki cumhuriyet yolunda bu çalışmaları yapıyor, cumhuriyet aydınlanmasına katkı sunuyor. Biz de Eğitim- İş sendikası olarak kendisine teşekkür ediyoruz. İyi ki var, sağ olsun, var olsun."

"ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLGİDEN MAHRUM EDEMEYİZ"

Eğitim-İş Genel Merkez Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu Eğitim- İş'in artık gerçekten Türkiye'nin bir umudu böyle bir anlamlı günde, üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, iş bırakacağız. Bizler öğrencilerimizi bilginin ışığından mahrum etmek istemeyiz ama bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı bir öğrencinin gelip tetiğiyle kurşun sıkarak öldürmesi hepimizin vicdanını kanattı. Diğer sendikalara da örnek oldu. Hatırlayın iki gün önce kanalı açtığınıza Twitter da sosyal medyadan rumuz gördünüz. Artık yandaş sendikaların üyeleri merkez yönetim kurullarını yerle bir ettiler. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Mücadele Eğitim- İş ile mümkün olacak. Umut varsa Eğitim- İş var, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Şimdi Sunay Akın'la burada sizlerle birlikte olmak gerçekten onur verici bir durum oldu."

Kaynak: ANKA

Edebiyat, Samsun, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yazar Sunay Akın'a İlkadım Onur Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
13:14 Justin Bieber’ın gözyaşlarının sebebi belli oldu Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yazar Sunay Akın'a İlkadım Onur Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement