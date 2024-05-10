Yazar Sunay Akın\'a İlkadım Onur Ödülü

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Eğitim- İş Sendikası Samsun Şubesinin bu yıl 3'ncüsünü düzenlediği İlkadım Onur Ödülü Gecesinde yazar Sunay Akın'a ödül verildi.

Eğitim- İş Sendikası Samsun Şubesi tarafından Atakum Sanat Merkezinde İlkadım Onur Ödülü Gecesi düzenlendi. Törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Eğitim- İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer de katıldı.

Eğitim- İş Samsun Şube Başkanı Gündüz, şöyle konuştu:

"Her geçen gün ülkemizde, cumhuriyet kazanımlarına olan, saldırılar kat be kat devam etmekteydi, biz de bu farkındalığı yaratmak adına bir ödül düzenledik ve hazırladığımız ödüle İlkadım Onur Ödülü adını koyduk. Bu yıl 3.'sünü düzenliyoruz. Onun için bir komisyon oluşturuyoruz, çeşitli adaylar oluyor, komisyon vasıtasıyla Google anket yöntemiyle seçilen adaylar, anket vasıtasıyla soruluyor. Anketten çıkan değerli arkadaşlarımıza ödüllerimizi veriyoruz. Bu yıl da bu oylama sonucu çok değerli yazarımız Sunay Akın çıktı. İyi ki bizlerle oldu. İyi ki cumhuriyet yolunda bu çalışmaları yapıyor, cumhuriyet aydınlanmasına katkı sunuyor. Biz de Eğitim- İş sendikası olarak kendisine teşekkür ediyoruz. İyi ki var, sağ olsun, var olsun."

"ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLGİDEN MAHRUM EDEMEYİZ"

Eğitim-İş Genel Merkez Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu Eğitim- İş'in artık gerçekten Türkiye'nin bir umudu böyle bir anlamlı günde, üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, iş bırakacağız. Bizler öğrencilerimizi bilginin ışığından mahrum etmek istemeyiz ama bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı bir öğrencinin gelip tetiğiyle kurşun sıkarak öldürmesi hepimizin vicdanını kanattı. Diğer sendikalara da örnek oldu. Hatırlayın iki gün önce kanalı açtığınıza Twitter da sosyal medyadan rumuz gördünüz. Artık yandaş sendikaların üyeleri merkez yönetim kurullarını yerle bir ettiler. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Mücadele Eğitim- İş ile mümkün olacak. Umut varsa Eğitim- İş var, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Şimdi Sunay Akın'la burada sizlerle birlikte olmak gerçekten onur verici bir durum oldu."