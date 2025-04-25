YEDAM ile Bağımlılığa Ücretsiz Destek - Son Dakika
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Yerel

YEDAM ile Bağımlılığa Ücretsiz Destek

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Niğde'de YEDAM, bağımlılara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor.

25.04.2025 19:05
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YEDAM'dan bağımsız yeni hayatlar için yol gösterici çalışmalar

NİĞDE - Niğde Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılıklarla mücadele ücretsiz destek veriyor.

Niğde Yeşilay Şubesi'nin Fertek Mahallesi'nde bulunan Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında dünyada bağımlılık türlerinin arttığını söyleyen Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiklerini belirtti.

Yıldız; " Yaşadığımız yüzyıl, bağımlılıkların sayısının arttığını bir dönem. Davranışsal ve kullanımsal bağımlılık diye ikiye ayırdığımız 5 farklı bağımlılık türünün önümüzdeki zamanda daha fazla sayılara ulaşacağını öngörüyoruz. Madde çeşidi artıyor, sentetik uyuşturucular oldukça fazlalaşmaya başladı. Bununla ilgili tabii ki mücadeleler yapıyor, kolluk kuvvetleri bunun arz kısmı ile biz de Yeşilay olarak talep ve tedavi kısmı ile ilgileniyoruz. YEDAM'da 5 bağımlılık türünün tedavilerini ücretsiz olarak yapmaktayız. Bağımlı bireyler ve aileleri 115'i arayarak bize ulaşabilirler. "dedi.

Yıldız: "En hızlı bağımlılık yapan sigara"

Uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı YEDAM'ın sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığını hayatından çıkarmak isteyenler için ücretsiz tedavi merkezi olduğunu söyleyen Yıldız, bağımlılıkların birbirini tetiklediğini de ifade etti. Yıldız; "Bağımlılık tedavisinin süreklilik göstermesi gerekir. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin bize ulaşmasını istiyoruz ve kesinlikle bu tedaviler için ücret talep etmiyoruz. Son zamanlarda özellikle ülkemizde online kumar bağımlılığı sayısı da oldukça fazla artmaktadır. Yine sigara bağımlılığı da en çabuk bağımlılık yapan ve dünyada en çok ölüme sebep olan bağımlılıklardan biridir. Bağımlılıkların türlüsü ile mücadele etmeliyiz. Bu mücadele her bireyin yükümlülüğü ve sorumluluğu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

YEDAM'da bağımlı bireyler ve aileleri ile yapılan görüşmelerde izlenen yolu anlatan görevli sosyal hizmet uzmanı ise şunları söyledi "YEDAM olarak alkol, madde, internet ve sigara gibi bağımlılık türünde tamamen ücretsiz bir şekilde tedavisini sağlıyoruz.

Bağımlılığın tedavi noktasında aslında üç ayaklı bir masayı kullanıyoruz. Birincisi tıbbi tedavi. Bağımlı bireyleri AMATEM'lere ya da psikiyatri servislerine yönlendiriyoruz ve takiplerini sağlıyoruz. İkinci ayağımızda da psikologlarımız tarafından destek veriyoruz, üçüncü olarak da sosyal destek sağlıyoruz. Bağımlı kişilerin tedavi motivasyonları olmayabiliyor ve bu noktalarda tedaviye ilk başta aileleriyle başlamış oluyoruz. İlk olarak ailesi bize gelip başvuruyor genelde ve biz de aileye bağımlı bireye nasıl yaklaşılır, nasıl motive edilebilir gibi konularda destek sağlamış oluyoruz. Öte yandan YEDAM'da atölye süreçleri ve terapisi süreçleri ile bağımlılık tedavisi sürecini destekliyoruz. Bağımlı kişiye bağımsız bir yeni hayat düzenlemesinde yol gösterici oluyoruz."

YEDAM Niğde Şubesinde bağımlı kişiler psikoterapinin yanı sıra hayatını geniş anlamda destekleyebilmek için atölye çalışmalarına da katılıyor. Bağımlılıklarla ilgili bilgi almak isteyenler ücretsiz psikososyal destek için 115 danışma hattı ile irtibata geçebileceği yada http://www.yedam.org.tr/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Yerel YEDAM ile Bağımlılığa Ücretsiz Destek - Son Dakika

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