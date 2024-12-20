Yedikule Hayvan Barınağı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Yedikule Hayvan Barınağı Yeniden İnşa Ediliyor

Yedikule Hayvan Barınağı Yeniden İnşa Ediliyor

Fatih Belediyesi, 25 yıldır köpeklere yuva olan Yedikule Hayvan Barınağı'nı modernize ederek yeniden inşa ediyor. 1. etap çalışmaları tamamlandı ve yeni yaşam alanları oluşturuldu.

20.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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Fatih Belediyesi, 25 yıldır binlerce hayvana yuva olan Yedikule Hayvan Barınağı'nı yeniden inşa etmek için harekete geçti. Yoğun hayvan sirkülasyonu nedeniyle yenilenmeye ihtiyaç duyan barınakta, 1. etap çalışmaları tamamlanarak köpekler için modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Yedikule Hayvan Barınağı, 8 dönümlük arazide bin 350 köpeğe hizmet veriyor. Ancak yıllar içinde yıpranan ve eskiyen yapılar, köklü bir yenilenmeyi zorunlu hale getirdi. Özellikle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar yerel yönetimlere sokak köpeklerinin bakımını üstlenme zorunluluğu getirildi. Fatih Belediyesi, bu yasal gereklilikten aylar önce projelendirme çalışmalarını başlatarak yenileme sürecini hızlandırdı. 1.Etap çalışmaları kapsamında, barınakta bulunan 150 köpek, barınak içindeki geçici yaşam alanlarına aktarıldı. Ardından yıpranmış üniteler tamamen yıkılarak altyapı da dahil olmak üzere yeniden inşa edildi.

Yeni yapılan 1. Etap üniteleri 55 metrekare büyüklüğünde 9 ayrı ünite inşa edildi. Her ünite, açık ve kapalı yaşam alanlarına sahip olacak şekilde tasarlandı. Ünitelerde, 15-20 köpeğin konforlu bir şekilde yaşaması planlandı.

"Amacımız hayvan haklarına duyarlı, insani değerleri ön planda tutan bir yaşam alanı oluşturmak"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projenin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Yedikule Hayvan Barınağı, sadece bir bakım evi değil; burası hayvanlarımız için bir yuva, bir sığınaktır. Yıllardır hizmet veren barınağımızı modernize ederek hem minik dostlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hem de kapasitemizi genişletmeyi hedefliyoruz. 1. Etap çalışmalarımızı tamamladık ve köpeklerimizin yeni yaşam alanlarını sağlık standartlarına uygun hale getirdik. Projenin tamamlanmasıyla, barınağımız İstanbul'un en donanımlı hayvan bakım merkezlerinden biri olacak. Amacımız, hayvan haklarına duyarlı, insani değerleri ön planda tutan bir yaşam alanı oluşturmaktır."

Projenin 4 etapta tamamlanması öngörülürken, devam edecek çalışmalarda ise anne yavru alanı, dış parazit enfeksiyon izole alanı, köpek tedavi ünitesi, soğuk hava depoları, dijital görüntüleme odası, köpek eğitim park alanı, yatılı personel yatakhanelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Barınak 4 etapta tamamlanması planlanıyor

Fatih Belediyesi, hayvan haklarına duyarlılığı ve sürdürülebilir barınma şartları oluşturma hedefiyle projeyi tamamladığında, Yedikule Hayvan Barınağı'nın İstanbul'un en kapsamlı ve modern hayvan bakım merkezlerinden biri olması bekleniyor. Proje kapsamında yer alan köpekler, yeni yuvalarına yerleştirilmeye başlanırken, barınağın tamamının 4 etapta tamamlanması planlanıyor. Minik dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yedikule Hayvan Barınağı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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