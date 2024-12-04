Yeliz Güllü'den Engelliler Günü Gösterisi - Son Dakika
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Yeliz Güllü'den Engelliler Günü Gösterisi

Yeliz Güllü\'den Engelliler Günü Gösterisi

Milli sporcu Yeliz Güllü, KKTC'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dans gösterisi yaptı.

04.12.2024 18:17
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Türkiye tekerlekli sandalye dans milli sporcu Yeliz Güllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dans gösterisi yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Engelliler Spor Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık balosu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla, KKTC Merit Royal Diamond Otel'in ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü, yaptığı dans gösterisiyle geceye damga vurdu. Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi tüm sosyal medya hesaplarında milli sporcudan övgü dolu sözleriyle paylaşımda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeliz Güllü'den Engelliler Günü Gösterisi - Son Dakika

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