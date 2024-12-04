Yeliz Güllü\'den Engelliler Günü Gösterisi

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Türkiye tekerlekli sandalye dans milli sporcu Yeliz Güllü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dans gösterisi yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Engelliler Spor Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık balosu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla, KKTC Merit Royal Diamond Otel'in ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü, yaptığı dans gösterisiyle geceye damga vurdu. Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi tüm sosyal medya hesaplarında milli sporcudan övgü dolu sözleriyle paylaşımda bulundu. - ANKARA