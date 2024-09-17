Yeni Dekan Göreve Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dekanlık görevine atanan Doç. Dr. Alev Akpınar Borazan görevine başladı.
Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve üniversite üst yönetimi katıldı. Meslek Yüksekokulu Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Dekanlık görevini üstlenen Doç. Dr. Akpınar Borazan'a çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK
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