YENİ Parti Bayburt İl Başkanlığı açıldı, Zeybek, üretenin ve emeklinin hakkını alacağı düzeni

(BAYBURT) - YENİ Parti Bayburt İl Başkanlığı, partililer ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Halkın iktidarını kurduğumuzda refahı yeniden büyütecek, huzuru ve güveni bu ülkenin her hanesine taşıyacağız. Üretenin, çalışanın ve emeklinin hakkını aldığı bir düzeni hep birlikte kuracağız" dedi.

YENİ Parti Bayburt İl Başkanlığı, partililer ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Açılış programına İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Erhan Kazel, YENİ Parti Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel ve parti yöneticileri katıldı.

Zeybek konuşmasında, "Milletin yolunu seçtik, Bayburt'ta milletin evinin kapılarını açtık. Bu çatı, geleceğine sahip çıkmak ve değişimin parçası olmak isteyen herkesin buluşma noktasıdır. Bayburt'un mertliği, samimiyeti ve güçlü iradesiyle iktidar yolundaki yürüyüşümüz bugün daha da güç kazandı" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından milletvekilleri ve partililer vatandaşlarla bir araya geldi. Bayburtluların sorunlarını ve beklentilerini dinleyen heyetin gündeminde hayat pahalılığı, alım gücündeki kayıp ve giderek ağırlaşan geçim sıkıntısı vardı.

Gökhan Zeybek, vatandaşların ekonomik sorunlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün vatandaşımızın en büyük derdi geçim sıkıntısı. Sofradaki ekmek küçülüyor, alım gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Halkın iktidarını kurduğumuzda refahı yeniden büyütecek, huzuru ve güveni bu ülkenin her hanesine taşıyacağız. Üretenin, çalışanın ve emeklinin hakkını aldığı bir düzeni hep birlikte kuracağız" dedi.