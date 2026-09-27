YENİ Parti Burdur Milletvekili Akbulut, Bucak\'ta süt üreticilerini dinledi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Bucak ilçesinde büyükbaş hayvan işletmecileri ve çiftlik sahipleriyle bir araya geldi. Üreticiler çiğ süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını, yem ve akaryakıt giderlerinin arttığını, yüksek kredi faizleri ve ekspertiz uygulamaları nedeniyle finansmana erişmekte zorlandıklarını anlattı. Çiftlik sahibi Hikmet Çangır, Milletvekili Akbulut'a, "18-20 litre sütle sadece hayvan kendi karnını doyuruyorsa demek ki pahalı bu iş" dedi.

YENİ Parti Burdur Milletvekili Akbulut, partisinin Bucak İlçe Örgütü üyeleri ve Belediye Meclisi Üyesi Özcan Duran ile büyükbaş hayvan işletmecileri ve çiftlik sahipleriyle bir araya geldi.

Görüşmede üreticiler çiğ süt fiyatları, yem ve akaryakıt maliyetleri, kredi faizleri, finansmana erişim, ekspertiz uygulamaları ve hayvan ithalatına ilişkin sorunlarını anlattı.

"SADECE BORÇLANIYORUZ"

Çiftlik sahibi Hikmet Çangır, işletmesinin değerinin yaklaşık 220 milyon, hayvan varlığının ise 60-65 milyon lira olduğunu belirterek, buna rağmen sektörden yeterli kazanç sağlayamadığını söyledi. Çangır, "280-300 milyonla uğraşırken kazandığım para kıymete değer bir para değil. Buradan bir şey alma şansım yok. Sadece borçlanıyoruz ve borçlana borçlana bir süre sonra borçlanma kabiliyetimiz arttı" diye konuştu.

Çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde üreticilerin yeterince söz sahibi olmadığını söyleyen Çangır, Gıda Komitesi'nde üretici temsilcisinin bulunmamasının sorun olduğunu ifade etti.

"18-20 LİTRE SÜTLE HAYVAN KENDİ KARNINI DOYURUYOR"

Yem maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çeken Çangır, bir sağmal hayvanın günlük yaklaşık 450 liralık yem tükettiğini belirterek, "Bu da yaklaşık 18-20 litre süte denk geliyor. 20 litre süt veren hayvan neredeyse sadece kendi yemini karşılıyor. 22 litre veren yüzde 10 kazanıyor. 18-20 litre sütle sadece hayvan kendi karnını doyuruyorsa demek ki pahalı bu iş" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın da üreticinin maliyetlerini yükselttiğini belirten Çangır, son iki yılda motorin fiyatının yüzde 129, çiğ süt fiyatının ise yüzde 66 arttığını anlattı.

Finansman maliyetlerinin üreticiyi zorladığını belirten Çangır, "Bize yüzde 20-25 kar marjı tanınıyor ancak devlet bankasından yüzde 52 ile para alıyorum. Faizin ve enflasyonun yüzde 30'larda olduğu bir ülkede yüzde 25 kar marjı akılcı değil" dedi.

Ekspertiz uygulamalarında da sorun yaşadıklarını savunan Çangır, özellikle yüksek tutarlı kredilerde ekspertiz maliyetlerinin ve değerleme süreçlerinin üreticiler açısından ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Hayvan ithalatının yerine yem maliyetlerini düşürecek politikaların uygulanması gerektiğini savunan Çangır, "Devlet hayvan ithal edeceğine soya ithal etsin. Bizim ürettiğimizi ithal etmek yerine üretimde kullandığımız girdileri ithal edip fiyatları kontrol altına alsın" diye konuştu.

Çiftlik sahibi Ali Damarcan da süt fiyatlarının üreticiler tarafından belirlenemediğini belirterek, "Girdi fiyatlarını da biz belirleyemiyoruz. Üreticinin belirleyici olacağı bir Süt Konseyi'nin gerçekleşmesini diliyorum" dedi.

Çiftlik sahibi Namık Kart ise Ulusal Süt Konseyi toplantısından üreticileri memnun edecek bir fiyat sonucu çıkmasını beklediklerini söyledi.

AKBULUT: "SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ TBMM'DE GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

YENİ Parti Burdur Milletvekili Akbulut da üreticilerin aktardığı sorun ve çözüm önerilerini TBMM'de gündeme getireceklerini belirtti.

Akbulut, "Bu sektörle uğraşan kıymetli üreticilerimizi ziyaret ediyor, onlardan aldığımız bilgileri ve sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seslendirmeye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılığı bir vatan, millet ve memleket meselesi olarak görüyoruz. Üreticilerimizin sorunlarını, ilgili bakanlıkların bürokratları ve milletvekilleriyle birlikte yeni yasama döneminde çözüme kavuşturmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.