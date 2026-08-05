YENİ Parti milletvekilleri ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu\'dan İlksen Özalper\'in gözaltına alınmasına tepki

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in gözaltına alınmasına, Manisa milletvekilleri ve belediye başkanları tepki gösterdi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Parti İl Başkanımız İlksen Özalper gözaltına alındı. Önce Demirhan sonra Cem ve Anıl şimdide İlksen Özalper... Amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İlksen Başkan yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper bugün gözaltına alındı. Mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. İl başkanımızın sonuna kadar arkasındayız! İlksen Özalper yalnız değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise açıklamasında, "Yeni Parti Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper yalnız değildir.İlksen Başkanımızın gözaltına alınması, demokrasiye ve hukuk kurallarına sığmaz, kabul edilemez bir adımdır. Kirli oyunların, baskıların ve sindirme politikalarının farkındayız. Baskılarla bizleri yıldıramayacaksınız. İlksen Başkanımızın ve adalet mücadelemizin sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verdi.

YENİ Partili ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla İlksen Özalper'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.